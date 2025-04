O Dia do Beijo, comemorado em 13 de abril, é uma oportunidade para valorizar os gestos que expressam carinho e paixão. Entre velas, massagens e momentos a dois, os óleos essenciais podem trazer uma dose extra de conexão e bem-estar. Seus compostos naturais agem no corpo e na mente, favorecendo o relaxamento, o prazer e o despertar do desejo.

Daiana Petry, aromaterapeuta, perfumista botânica, naturóloga e especialista em neurociência, conta que, na aromaterapia, a combinação de óleos essenciais com propriedades afrodisíacas pode ser uma aliada natural para acender a chama da libido, elevar a autoestima e criar um clima envolvente para o toque e a intimidade.

“Entre os óleos mais utilizados para esse fim, estão os que atuam diretamente nos neurotransmissores do prazer e nos hormônios ligados à excitação, como a testosterona e a dopamina”, explica.

Abaixo, Daiana Petry lista 6 óleos essenciais que ajudam a despertar a libido. Confira!

1. Pimenta-preta: aroma quente e provocante

Com um cheiro envolvente e picante, o óleo essencial de pimenta-preta é conhecido por seu efeito estimulante e aquecedor. O beta-cariofileno, presente em sua composição, pode aumentar os níveis de testosterona em mulheres, sendo uma alternativa natural para estimular a libido. Na aromaterapia, também é usado para combater a fadiga e melhorar o ânimo.

2. Ylang-ylang: o floral da autoestima e do prazer

Ideal para quem sofre com baixa autoestima ou excesso de estresse, o óleo de ylang-ylang atua de forma dupla: estimula a produção de testosterona (também graças ao beta-cariofileno) e regula a dopamina por meio do benzoato de benzila. Com aroma doce e floral, é indicado para quem deseja se reconectar com o prazer e redescobrir o que dá motivação e desejo.

3. Rosa: o toque delicado da sensualidade

O óleo essencial de rosa aumenta os níveis de testosterona em homens e melhora a função sexual em mulheres com depressão, promovendo maior desejo, orgasmo e satisfação. Na prática terapêutica, esse é o óleo do amor-próprio e da sensualidade, sendo indicado inclusive para quem vive o pós-parto, a menopausa ou se recupera de traumas afetivos. Seu aroma floral e delicado é um verdadeiro convite ao carinho e à intimidade.

O óleo essencial de jasmim é considerado um clássico afrodisíaco da aromaterapia (Imagem: lp-studio | Shutterstock)

4. Jasmim: estímulo à sensualidade e ao toque

Com aroma floral intenso e marcante, o óleo essencial de jasmim é considerado um clássico afrodisíaco da aromaterapia. Conhecido por despertar os sentidos e estimular a sensualidade, demonstrou efeito estimulante quando aplicado por meio de massagens. É recomendado para casos de frigidez e impotência, mas contraindicado para gestantes.

5. Mandarina vermelha: alegria e bem-estar para preparar o clima

O óleo de mandarina vermelha é um coringa para quem quer melhorar o ânimo antes de um encontro romântico. Rico em limoneno, ele ajuda a regular dopamina e serotonina, melhorando o humor e reduzindo o estresse e a ansiedade. Sua combinação com óleos como ylang-ylang e rosa pode potencializar os efeitos afrodisíacos com um toque leve, cítrico e frutado.

6. Sálvia esclareia: a força da mulher madura

Com aroma herbal, o óleo essencial de sálvia esclareia é especialmente indicada para mulheres na menopausa. Auxilia na redução dos calores, melhora a insônia e equilibra o humor. Quando associada à mandarina vermelha e ao ylang-ylang, se torna um poderoso trio para elevar a libido e a autoestima, reduzindo o cansaço e aumentando a disposição para o afeto.

Como usar os óleos essenciais

Para explorar os sentidos e deixar os aromas criarem o ambiente ideal para conexões mais profundas, Daiana Petry ensina que o uso dos óleos deve ser feito por meio de difusores, massagens ou banhos relaxantes. “O ideal é utilizar os óleos em difusores, escalda-pés, sprays aromáticos ou misturados a óleos vegetais para massagens”, finaliza.

Por Mayra Barreto Cinel