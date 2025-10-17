6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

O Dia Nacional da Vacinação, celebrado em 17 de outubro, reforça a importância das vacinas para a saúde individual e coletiva, destacando seu papel essencial na prevenção, controle e até erradicação de diversas doenças. A data serve como um lembrete de que a imunização é uma das formas mais eficazes de proteger a si e à comunidade, evitando surtos e reduzindo a circulação de vírus e bactérias.

Manter o calendário vacinal em dia é uma atitude de responsabilidade com a própria saúde e com o bem-estar de todos. No entanto, dados do Anuário VacinaBR 2025, elaborado pelo Instituto Questão de Ciência (IQC), mostram que vacinas que exigem múltiplas doses, como a tríplice viral, apresentam altas taxas de evasão entre a primeira e a segunda aplicação, ultrapassando 50% em alguns estados.

Abaixo, a alergista e imunologista Brianna Nicoletti lista motivos importantes para manter as vacinas em dia. Confira!

1. Vacinação é para todas as idades

Segundo Brianna Nicoletti, o cuidado com a imunização deve acompanhar todas as fases da vida — da infância à terceira idade. “Muitas pessoas acreditam que a vacinação é importante apenas para crianças, mas ela é necessária em todas as idades. Manter as vacinas em dia protege contra doenças graves, reduz complicações e ainda ajuda a controlar a circulação de vírus e bactérias na comunidade”, afirma.

2. A imunidade coletiva protege quem não pode ser vacinado

A especialista ressalta que se vacinar é um ato de responsabilidade social, que ajuda a proteger os mais vulneráveis. “Quando uma parcela significativa da população está imunizada, aqueles que não podem ser vacinados, como pessoas imunodeprimidas ou bebês muito pequenos, também ficam protegidos”, explica.

3. Reforços e doses adicionais são essenciais

Além das vacinas da infância, é importante manter o calendário atualizado ao longo da vida, com doses de reforço que garantem a proteção contínua. “Algumas vacinas exigem reforço ao longo da vida para garantir proteção completa. O acompanhamento com o médico é fundamental para não deixar lacunas na imunização”, alerta Brianna Nicoletti.

As vacinas passam por rigorosos testes de eficácia e segurança antes de serem disponibilizadas para a população (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

4. Vacinas são seguras e eficazes

A imunologista reforça que a vacinação é um ato seguro, baseado em décadas de pesquisa e evidências científicas. “Todos os imunizantes aprovados passam por rigorosos testes de eficácia e segurança antes de serem disponibilizados. Os efeitos colaterais são geralmente leves e temporários, muito menores que os riscos das doenças que previnem”, destaca.

5. Manter a vacinação em dia é um ato de cuidado

Cada dose aplicada protege o próprio indivíduo e contribui para a saúde coletiva. “Cada dose aplicada é uma proteção para você e um passo para uma comunidade mais saudável”, afirma a especialista.

6. Consulte sempre seu médico

O acompanhamento profissional garante que o calendário vacinal esteja completo e adequado às necessidades individuais de cada membro da família, garantindo proteção contínua e eficaz.

Por Sarah Monteiro