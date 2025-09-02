Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ovo se destaca como uma fonte de energia e vitalidade. Repleto de nutrientes importantes para o corpo, contribui para o fortalecimento dos músculos, o equilíbrio do metabolismo e o apoio às funções cerebrais. Fácil de preparar e de combinar com diversos pratos, é considerado um aliado valioso para uma alimentação equilibrada e saborosa.

“O ovo é um dos alimentos mais completos que temos à disposição. Ele fornece proteína de alto valor biológico, vitaminas essenciais, minerais importantes e antioxidantes que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, é acessível, versátil e pode ser incluído em diferentes preparações. O grande desafio ainda é combater os mitos antigos e reforçar, com base em ciência, que seu consumo moderado é benéfico e seguro”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.

Benefícios do ovo em cada fase da vida

Graças à sua riqueza nutricional, o ovo faz bem em todas as fases da vida:

Crianças: contribui para o crescimento e desenvolvimento cognitivo;

contribui para o crescimento e desenvolvimento cognitivo; Gestantes : a colina presente na gema auxilia na formação do tubo neural e da memória do bebê;

: a colina presente na gema auxilia na formação do tubo neural e da memória do bebê; Idosos: ajuda a prevenir a perda de massa muscular;

ajuda a prevenir a perda de massa muscular; Atletas: é fonte de proteína de rápida absorção, favorecendo recuperação e desempenho.

Mitos e verdades sobre o consumo de ovo

A seguir, a nutricionista Lúcia Endriukaite esclarece 6 mitos e verdades sobre o consumo de ovo. Confira!

1. Posso comer ovo todos os dias

Verdade. Para a maioria das pessoas, o consumo diário é seguro quando inserido em uma dieta equilibrada.

2. Gestantes e crianças podem comer ovo sem problemas

Verdade. O alimento é seguro e especialmente importante: na gestante, a colina apoia a formação do tubo neural e do centro da memória; nas crianças, contribui para o desenvolvimento geral do organismo, além do cognitivo.

3. Ovo frito faz mal

Depende. O ovo em si é saudável, mas o preparo em excesso de óleo vegetal rico em ômega 6 pode não ser a melhor escolha. Cozido, pochê ou mexido com pouco óleo são opções melhores.

O consumo equilibrado de ovo tem pouco impacto sobre o colesterol ruim (Imagem: Nitr | Shutterstock)

4. O consumo do ovo aumenta o colesterol

Mito. Pesquisas atuais mostram que o colesterol dietético tem pouco impacto no LDL (colesterol ruim). O que realmente pesa são gorduras saturadas e trans.

5. Ovo branco é mais fraco que o marrom

Mito. A cor da casca só depende da raça da galinha. Nutricionalmente, são equivalentes.

6. Ovo é só proteína

Mito. Além das proteínas, o alimento se destaca pela presença de colina, nutriente fundamental para o cérebro e a memória, assim como vitaminas B12, ácido fólico, A, D e E, minerais como ferro, selênio e potássio, além de luteína e zeaxantina — antioxidantes que protegem a saúde ocular.

Segurança no consumo de ovos

Um estudo prospectivo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition, chamado “Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries” (Dehghan et al., 2020), avaliou a associação entre o consumo de ovos (≥7 ovos/semana) e não encontrou relação significativa com lipídios sanguíneos, mortalidade ou eventos cardiovasculares maiores. Os autores concluíram que o consumo moderado de ovos (1 por dia) é seguro e não aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou morte.

Para aproveitar ao máximo os benefícios, a recomendação é variar o cardápio e priorizar métodos de preparo mais saudáveis. Combinado a vegetais, grãos integrais e gorduras boas, o ovo se torna um aliado poderoso da saúde e do bem-estar.

Por João Pedro Costa