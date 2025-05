6 mitos e verdades sobre a hipertensão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, afeta 27,9% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. A doença é silenciosa e perigosa: quando não tratada, pode levar a complicações sérias como infarto, AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência renal.

Para marcar o Dia Mundial da Hipertensão, celebrado em 17 de maio, o Dr. Diego Gaia, coordenador da Cardiologia do Hospital Santa Catarina – Paulista, comenta os principais mitos e verdades sobre a doença. Confira!

1. A hipertensão sempre causa sintomas

Mito. A maioria das pessoas com pressão alta não apresenta sintomas. “Por isso ela é chamada de ‘inimiga silenciosa’. A pessoa só descobre que está hipertensa quando mede a pressão ou quando sofre alguma consequência mais grave, como um infarto ou um AVC”, explica o Dr. Diego Gaia.

2. A doença não tem cura, mas pode ser controlada

Verdade. Embora não exista cura, é possível manter a pressão arterial sob controle com mudanças de hábitos e, se necessário, medicamentos. “Alimentação equilibrada, redução do sal, controle do peso e prática de atividades físicas são medidas fundamentais. Em muitos casos, é possível reduzir até a necessidade de remédios”, afirma o cardiologista.

3. Pressão alta é coisa de gente mais velha

Mito. É verdade que a incidência aumenta com a idade, mas a hipertensão também pode afetar jovens. “A combinação de estresse, sedentarismo, alimentação ruim e histórico familiar tem levado cada vez mais pessoas na faixa dos 30 ou 40 anos a receber esse diagnóstico”, alerta o especialista.

O consumo excessivo de sal pode aumentar a pressão arterial (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

4. Hipertensos devem evitar o excesso de sal

Verdade. O consumo elevado de sal está diretamente associado ao aumento da pressão arterial. “A recomendação é consumir no máximo 5 gramas de sal por dia, o equivalente a uma colher de chá. Mas boa parte do sal que ingerimos está escondida em alimentos industrializados”, destaca o Dr. Diego Gaia.

5. Quem está tomando remédio e se sente bem pode parar por conta própria

Mito. Interromper o tratamento sem orientação médica pode ser extremamente perigoso. “Sentir-se bem não significa que a pressão esteja controlada. A medicação tem justamente o papel de manter a pressão em níveis seguros. Suspender por conta própria pode causar crises graves”, reforça o médico.

6. A hipertensão é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares

Verdade. “Pressão alta sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, isso favorece a formação de placas, rompimentos arteriais e arritmias. É uma das principais causas de infarto e AVC no Brasil”, finaliza o Dr. Diego Gaia.

Por Amanda Carvalho