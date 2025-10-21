6 lugares pouco conhecidos para redescobrir o Brasil na primavera

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na primavera, o Brasil floresce em cores, temperaturas amenas e possibilidades de viagem que vão além dos roteiros tradicionais. Enquanto os destinos mais famosos seguem lotados, há cidades e vilarejos pouco explorados que combinam cultura, história, gastronomia e experiências autênticas — perfeitos para quem quer fugir do óbvio e redescobrir o país por novas rotas. De centros históricos silenciosos a refúgios com charme local, a temporada é um convite para pegar a estrada e se surpreender.

Pensando nisso, Ana Luiza Mattar, gerente de comunicação da DeÔnibus, marketplace de passagens rodoviárias online, selecionou seis destinos que proporcionam experiências únicas. São opções que combinam clima ameno, natureza, história, cultura e gastronomia. Confira!

1. Penedo (Alagoas)

Igrejas barrocas e o Rio São Francisco compõem o charme histórico de Penedo (Imagem: Leo Avila Fotografias | Shutterstock)

Penedo é uma cidade histórica às margens do Rio São Francisco, com arquitetura colonial muito bem preservada. Igrejas barrocas e conventos do século XVIII, casarões antigos, museus, Forte Maurício (ocupação holandesa) e uma atmosfera ribeirinha marcante fazem parte do destino.

2. São Miguel das Missões (Rio Grande do Sul)

São Miguel das Missões é um sítio arqueológico das missões jesuítico-guaranis (Imagem: Ticiana Giehl | Shutterstock)

São Miguel das Missões é um sítio arqueológico das missões jesuítico-guaranis, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O local abriga as Ruínas e o Museu das Missões, que preservam a memória do período colonial e missional. À noite, o Espetáculo Som e Luz conta a história da região.

3. Cidade de Goiás (“Goiás Velho”, Goiás)

O centro histórico da cidade de Goiás mantém viva a herança colonial (Imagem: Angela_Macario | Shutterstock)

Goiás é um patrimônio colonial muito preservado, com ruas de pedra, casarões e igrejas centenárias. Tem uma atmosfera nostálgica, ideal para aproveitar com calma a cultura, o artesanato e as festividades locais.

4. Alcântara (Maranhão)

Alcântara é um destino interessante pelos casarões imperiais e pela rusticidade (Imagem: F de Jesus | Shutterstock)

Alcântara reúne ruínas coloniais, casarões imperiais, igrejas antigas, história ligada ao período imperial e ao ciclo do escravismo. Destino interessante pela rusticidade, charme histórico e vistas sobre a Baía de São Marcos.

5. Laguna (Santa Catarina)

Laguna é um centro histórico com forte vínculo com a história do Brasil (Imagem: Novos Horizontes PeA | Shutterstock)

Laguna é um centro histórico com forte vínculo com a história do Brasil, marcada pela Guerra dos Farrapos e por Anita Garibaldi, com arquitetura antiga, ruas de traçado colonial e diversas manifestações culturais. Uma boa combinação de litoral e história urbana.

6. São Luiz do Paraitinga (São Paulo)

São Luiz do Paraitinga é uma cidade histórica colorida e folclórica (Imagem: Ticiana Giehl | Shutterstock)

São Luiz do Paraitinga é uma cidade histórica com forte tradição folclórica, como as festas de reis, carnaval etc. O lugar tem arquitetura colonial preservada, museus regionais, música e manifestações locais, sendo um destino de experiência cultural viva.

Por Nelson Rocha