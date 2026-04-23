6 livros para crescer na carreira e nos negócios

O fechamento do primeiro trimestre do ano é o momento estratégico para fazer uma pausa, olhar para os próprios números, financeiros e profissionais, e avaliar como está a evolução na carreira e nos negócios. Nesse processo de análise, os livros continuam sendo aliados poderosos. Eles ampliam repertório, provocam reflexões e ajudam a enxergar desafios sob novas perspectivas.

Seja para liderar melhor, vender com mais estratégia ou desenvolver uma mentalidade mais preparada para as adversidades, a leitura certa pode acelerar aprendizados que levariam anos apenas pela experiência prática. Pensando nisso, reunimos 6 obras que abordam temas como liderança consciente, alta performance, gestão de pessoas, vendas na era digital e propósito nos resultados. Confira!

1. Varejo com propósito e resultado

“Varejo com propósito e resultado” traduz desafios do setor com linguagem prática, unindo propósito, margem e liderança para resultados consistentes (Imagem: Divulgação | Editora Labrador)

Profissional reconhecido como Top Voice no LinkedIn, o autor Paulo Brenha une conhecimento técnico à vivência prática para traduzir conceitos complexos em reflexões aplicáveis para os varejistas. A obra dialoga diretamente com os desafios atuais de quem lidera, decide, vende e opera no dia a dia do setor e se destaca pela linguagem descomplicada e conexão com a prática.

Dentre os temas abordados estão a ressignificação do propósito como alicerce competitivo, a margem vista como ferramenta de geração de valor e não como vilã, o papel do storytelling na jornada do cliente e a liderança como prática cotidiana. Uma leitura indicada para comerciantes que buscam resultados consistentes em um setor moldado por novos comportamentos do consumidor.

2. Venda implacável na era 5.0

“Venda implacável na era 5.0” mostra o vendedor como estrategista de valor, unindo ética, emoção e soluções na experiência do cliente (Imagem: Divulgação | DVS EDITORA)

A obra detalha como a atividade comercial deixou de ser apenas uma questão de persuasão para se tornar um exercício sofisticado de estratégia, ética, inteligência emocional e geração real de valor. Claudio Zanutim apresenta o perfil do Vendedor 5.0, o novo profissional que abandona definitivamente a figura do “tirador de pedidos” e assume o papel de arquiteto de soluções, consultor de confiança e maestro da experiência do cliente.

Como bônus, ao adquirir o livro, os leitores têm acesso a um curso online exclusivo dedicado a ensinar como lidar com objeções no processo de vendas e recebem o link para participar de um canal privado no YouTube, no qual o autor responde perguntas e aprofunda os temas abordados na obra.

3. Gerar valor com pessoas

Em “Gerar valor com pessoas”, o autor mostra que a execução falha menos na estratégia e mais na forma como as pessoas são lideradas e desenvolvidas dentro das organizações (Imagem: Divulgação | ACTUAL)

Em um cenário empresarial marcado por pressão por desempenho, aceleração tecnológica e queda nos níveis de engajamento, uma pergunta essencial ganha força: por que empresas com boas estratégias continuam falhando na execução? Para Reinaldo Rachid Jr., o problema raramente está na estratégia, mas na forma como as pessoas são conduzidas dentro das organizações. Na obra, ele propõe sair de modelos fortemente estruturados em controle e cobrança para uma abordagem que conecta cultura, comportamento e resultado.

Um dos principais conceitos apresentados no livro é a evolução do consagrado ciclo PDCA (Planejar, Executar, Checar e Atuar Corretivamente) para PDCL, incorporando o pilar Lições Aprendidas, como eixo central da gestão. Na prática, isso significa substituir ambientes de cobrança e exposição por contextos de aprendizado e desenvolvimento.

4. O pilar mental do esporte

“O pilar mental do esporte” mostra como a alta performance esportiva pode ser aplicada aos negócios, conectando mente, emoção e ação no desempenho (Imagem: Divulgação | Trend Editora)

Baseado em sua experiência com atletas, o autor mostra como os princípios da alta performance no esporte podem ser aplicados também no universo profissional e nos negócios. Crescer na carreira e alcançar resultados consistentes exige mais do que conhecimento técnico: passa pela forma como pensamentos, emoções e decisões são conduzidos no dia a dia.

O livro de Manoel Hilário, publicado pela Trend Editora, apresenta um método prático que conecta mente, emoção e ação, oferecendo estratégias aplicáveis para fortalecer disciplina, clareza e desempenho em diferentes áreas da vida.

5. Diário de liderança

“Diário de liderança” propõe 365 exercícios para expandir a consciência, fortalecer a autogestão e amadurecer a postura de liderança diariamente (Imagem: Divulgação | DVS EDITORA)

Esse diário reúne 365 exercícios, um para cada dia do ano, para expansão da consciência e mudanças em padrões neurais de comportamento. A metodologia é simples, mas poderosa, e instiga a dedicação de alguns minutos por dia para ler uma provocação, respirar, refletir e colocar os pensamentos no papel. A cada dia, um tema diferente.

O processo funciona como uma alquimia mental em que as abstrações se transformarão em consciência prática, para criar e fortalecer novos padrões neurais e, assim, amadurecer a postura executiva em cada um. A cada atividade, líderes poderão identificar e nomear emoções, mapear valores próprios, aumentar a autopercepção, além de alinhar mentalidade e atitudes por meio de ferramentas de autogestão.

6. Captação descomplicada para pequenas organizações

Em “Captação descomplicada para pequenas organizações”, o autor mostra caminhos práticos e éticos para garantir sustentabilidade financeira no terceiro setor (Imagem: Divulgação | Matrix)

Como garantir sustentabilidade financeira quando o orçamento é curto, a equipe é enxuta e as urgências parecem não ter fim? Esse é o dilema enfrentado por boa parte das ONGs e outras entidades sem fins lucrativos que formam o terceiro setor no Brasil. O livro desmonta a ideia de que captar recursos é um privilégio de grandes instituições ou uma forma improvisada de “pedir dinheiro”.

Os autores oferecem ainda orientações práticas para diferentes contextos, como campanhas emergenciais, eventos de captação, doações recorrentes, geração de renda e relacionamento com empresas, fundações e o poder público. Questões éticas ganham espaço, com reflexões sobre aceitação de doações, proteção da reputação institucional e coerência com a missão.

Por Misael Freitas