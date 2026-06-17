6 leituras de inverno para aquecer o coração

A chegada do inverno pede livros com histórias capazes de aquecer tanto quanto uma bebida quente. Nos dias frios, romances intensos, reencontros marcados por tropes de segunda chance e narrativas sobre os prazeres de amar se tornam leituras perfeitas para quem busca emoção, paixão com bom-humor, química irresistível e personagens que conquistam logo nas primeiras páginas.

Entre reflexões delicadas, conexões humanas e histórias cheias de sensibilidade, as sugestões de leituras abaixo funcionam quase como um cobertor quentinho — perfeitas para desacelerar o ritmo da rotina dos leitores.. Seja para suspirar, relaxar ou apenas aproveitar o clima com uma boa xícara de café, o início do inverno é a desculpa perfeita para mergulhar em narrativas envolventes. Confira:

1. Seu lugar não é aqui

“Seu lugar não é aqui” entrega uma narrativa sensível sobre segundas chances e perdão (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão )

Neste romance juvenil de Arlene Diniz, Lauren e Adam são obrigados a conviver diariamente, mesmo carregando mágoas e visões completamente diferentes sobre a vida. Mas entre conversas difíceis e desafios compartilhados, a relação dos dois evolui de tensão e julgamento mútuo para uma conexão capaz de transformar suas histórias. O lançamento da Editora Mundo Cristão entrega uma narrativa sensível sobre segundas chances, perdão e a descoberta de que o amor pode surgir onde menos se espera.

2. Farmácia do amor da família Botero

“Farmácia do amor da família Botero” traz uma narrativa sensível sobre afeto, conexões humanas e a busca pelo verdadeiro sentido da vida (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Nesta ficção de cura cozy, escrita pela sul-coreana Lee Sun-Young, uma pequena farmácia escondida em um beco de Seul promete curar corações partidos com misteriosas poções do amor. Enquanto diferentes clientes cruzam o caminho da família Botero, traumas, lutos, pressões familiares e desejos reprimidos vêm à tona em uma narrativa sensível sobre afeto, conexões humanas e a busca pelo verdadeiro sentido da vida.

3. Bolos, histórias e memórias afetivas

“Bolos, histórias e memórias afetivas” é um livro para experimentar novas receitas e se reconectar com as memórias afetivas relacionadas à comida (Imagem: Reprodução digital | Artêra Editorial)

Um bolo também pode ser um abraço quentinho no inverno. Escrito pelo psicólogo e gastrônomo Gilson Pinheiro, este é um livro para experimentar novas receitas e se reconectar com as memórias afetivas relacionadas à comida. A obra convida os leitores a fazerem as pazes com a alimentação ao mostrar como ela está relacionada a diferentes emoções e sensações, como comemorações, gratidão, união, paciência e simplicidade.

4. Domando Mr. Walker

Com “Domando Mr. Walker”, Rosa Lucas entrega uma história leve, envolvente e apaixonante (Imagem: Reprodução digital | AMORE)

Anos depois de uma paixão mal resolvida, Charlie Kane reencontra Danny Walker, melhor amigo de seu irmão e agora o carismático CEO da empresa onde ela trabalha. Entre implicâncias divertidas e olhares cheios de sentimentos que nunca desapareceram, os dois precisam lidar com o passado enquanto descobrem que talvez ainda exista espaço para o amor. Com humor, romance e muita química, a autora Rosa Lucas entrega uma história leve, envolvente e apaixonante publicada pelo selo AMORE.

5. Quem És Tu Diante da Água?

Em “Quem És Tu Diante da Água?”, água, terra, fogo e ar assumem a voz da narrativa (Imagem: Reprodução digital | Artêra Editorial)

E se os elementos da natureza pudessem falar sobre nós? Neste livro de Juka Ladeira, água, terra, fogo e ar assumem a voz da narrativa e observam o comportamento humano a partir de uma perspectiva que costuma passar despercebida. Ao longo das conversas, os elementos demonstram sabedoria e memória ancestral, conduzindo o leitor por uma espécie de viagem reflexiva que questiona quem somos no mundo.

6. Meu namorado demoníaco

Em “Meu namorado demoníaco”, Aurora Ascher cria uma história envolvente sobre recomeços, pertencimento e conexões inesperadas (Imagem: Reprodução digital | Amore)

Entre os bares de jazz de Montreal, uma violinista talentosa encontra alguém que finalmente enxerga sua arte e todas as versões dela mesma. Misturando fantasia, romance e humor, a best-seller Aurora Ascher cria uma história envolvente sobre recomeços, pertencimento e conexões inesperadas. Enquanto um misterioso príncipe tenta deixar o passado para trás, os dois descobrem que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis.

Por Gabriela Cuerba