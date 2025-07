6 lanches ricos em proteínas e fáceis de fazer

Manter uma alimentação rica em proteínas é essencial para quem busca não apenas ganhar massa muscular, mas também manter um estilo de vida saudável e ativo. Elas são fundamentais para a reparação e crescimento muscular, além de ajudarem a manter a sensação de saciedade por mais tempo.

Abaixo, confira 6 lanches deliciosos e ricos em proteínas que são incrivelmente fáceis de preparar, perfeitos para quem tem uma rotina corrida, mas não quer abrir mão de uma alimentação equilibrada e saborosa!

Bolinho de grão-de-bico e atum

Ingredientes

300 g de atum sólido natural ralado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e amassado

cozido e amassado 1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o atum, o grão-de-bico, o ovo, a farinha de aveia e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, pegue porções de massa com uma colher e faça pequenos bolinhos com as mãos. Coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Barrinha de proteína caseira

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de proteína em pó

1/4 de xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/4 de xícara de chá de gotas de chocolate amargo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Espalhe em uma forma forrada com papel-manteiga e pressione firmemente. Leve à geladeira por 2 horas. Corte em barrinhas e armazene em um recipiente hermético.

Pão de queijo de tapioca

Ingredientes

1 xícara de chá de tapioca granulada

1 xícara de chá de queijo cottage

2 ovos

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de iogurte natural

natural Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem os ovos com o sal. Acrescente o queijo cottage e a tapioca granulada e misture até formar uma massa úmida e moldável. Adicione o iogurte e misture novamente. Faça bolinhas com as mãos untadas com azeite. Disponha em forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Muffin de ovo e vegetais (Imagem: irina2511 | Shutterstock)

Muffin de ovo e vegetais

Ingredientes

6 ovos

120 g de brócolis picado

picado 120 g de pimentão vermelho picado

60 g de cebola picada

60 g de queijo cottage

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela grande até ficar homogêneo e adicione os vegetais, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Despeje a mistura em formas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Sanduíche de queijo branco com abacate

Ingredientes

2 fatias de pão integral

100 g de queijo branco fatiado

1/4 de abacate fatiado

fatiado 2 folhas de alface-romana

2 fatias de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, toste as fatias de pão integral em fogo baixo. Depois, sobre uma fatia de pão, disponha as fatias de queijo. Adicione as fatias de abacate por cima. Em seguida, coloque as folhas de alface e as fatias de tomate. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão. Sirva em seguida.

Cookie de quinoa e cacau

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 ovo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 scoop de whey protein sabor chocolate

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de fermento químico

2 colheres de sopa de chocolate 70% cacau picado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa cozida com o ovo até ficar homogêneo. Acrescente a aveia, o whey protein, o cacau e o mel. Misture até virar uma massa úmida e homogênea. Adicione o fermento e o chocolate picado 70% picado. Com uma colher, pegue porções e modele sobre uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15-18 minutos, até firmar e dourar levemente. Espere esfriar antes de tirar da forma. Sirva em seguida.