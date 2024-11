6 lanches proteicos fáceis de fazer

O lanche da tarde é uma refeição que ocorre entre o almoço e o jantar e, apesar de muitas vezes esquecido, desempenha um papel fundamental na saúde do organismo. Isso porque ele é responsável por fornecer energia e saciedade até a próxima refeição. Além disso, mantém o metabolismo ativo e aumenta a absorção de nutrientes, principalmente quando combinado com alimentos saudáveis. Por isso, confira 6 receitas práticas e gostosas para inserir no seu dia a dia!

Panqueca de aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de leite desnatado

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de xilitol

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Banana cortada em rodelas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a farinha de aveia e os ovos e bata até ficar homogêneo. Adicione o xilitol e o sal e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e espalhe. Cozinhe até a massa começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva com rodelas de banana.

Sanduíche de frango com abacate

Ingredientes

100 g de peito de frango cozido e desfiado

Polpa de 1 abacate

2 fatias de pão de forma integral

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho picado

1 cenoura descascada e ralada

Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Junte a cenoura e a salsinha e misture bem. Desligue o fogo, coloque o abacate e misture bem. Tempere com sal. Disponha o recheio sobre uma das fatias de pão e feche com a outra fatia. Sirva em seguida.

Salgadinho de semente de abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de sementes de abóbora crua

crua 2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite de oliva, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Desligue o fogo, acrescente as sementes de abóbora, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem. Transfira as sementes para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Cupcake de cenoura proteico

Ingredientes

Cupcake

1 cenoura descascada e cortada em pedaços pequenos

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/4 de xícara de chá de iogurte grego natural sem açúcar

grego natural sem açúcar 1/4 de xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de whey protein sabor baunilha

1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

1/2 colher de chá de canela em pó

Óleo de coco para untar

Cobertura de iogurte proteica

1/2 xícara de chá de iogurte grego natural

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a cenoura, os ovos, o óleo de coco e o iogurte grego. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em uma tigela grande, misture a farinha de aveia, o whey protein, a farinha de amêndoas, o fermento, o bicarbonato, o sal e a canela. Aos poucos, despeje a mistura de cenoura batida sobre os ingredientes secos e mexa delicadamente com uma espátula, até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.

Distribua a massa em 6 forminhas de cupcake untadas com óleo de coco. Encha cada forma até 2/3 da capacidade para terem espaço para crescer. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos. Enquanto os cupcakes assam, prepare a cobertura misturando o iogurte grego com o whey protein em uma tigela pequena.

Mexa bem até formar um creme homogêneo. Depois, leve à geladeira até o momento de usar. Retire os cupcakes do forno e deixe esfriar completamente antes de aplicar a cobertura. Quando estiverem frios, espalhe a cobertura de iogurte proteica por cima com uma colher ou um saco de confeitar. Finalize com raspas de laranja.

Mingau de milho-verde (Imagem: Julia-Bogdanova | Shutterstock)

Mingau de milho-verde

Ingredientes

500 g de milho-verde

1 scoop de whey protein sabor baunilha

500 ml de leite

1/2 colher de sopa de xilitol

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata até triturar bem. Com a ajuda de um coador, coe a mistura e disponha em uma panela. Adicione o whey protein, o xilitol e o sal e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Sirva em seguida.

Muffin de ovo com cogumelo

Ingredientes

10 ovos

1 maço de espinafre

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

200 g de cogumelo Paris fatiado

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o pimentão, o espinafre e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Após, despeje a mistura reservada sobre os ovos e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte forminhas para muffin com azeite e distribua a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.