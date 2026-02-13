Variedades

6 lançamentos dos streamings para treinar inglês e curtir o Carnaval sem sair de casa

Por EdiCase Redação EdiCase
Filmes e séries transformam o sofá em aula prática de inglês (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)
No calendário brasileiro, o Carnaval é uma das festas mais esperadas do ano. Com muita música, bebida e multidões por todos os lados, a galera se reúne para curtir o melhor da folia. Mas enquanto a cidade se enche de festa e quase ninguém fica em casa, sempre tem quem prefira trocar os bloquinhos por um sofá e uma boa maratona de filmes e séries nos streamings.

“Assistir a filmes e séries em inglês é uma forma prática e prazerosa de manter o contato com o idioma, especialmente em dias mais tranquilos. Ao consumir conteúdos de entretenimento, o aluno desenvolve a escuta, amplia o vocabulário e passa a reconhecer expressões usadas no dia a dia, tudo de maneira natural”, explica Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA.

Pensando no público que prefere o descanso ao agito, o especialista montou o Bloco do Sofá, reunindo seis dicas de filmes e séries que acabaram de chegar às plataformas. “Para quem quer aproveitar o Carnaval longe da multidão, seja para relaxar, maratonar histórias envolventes ou até dar um passo a mais no aprendizado de uma nova língua”, comenta. Confira!

1. De Férias com Você

Um casal caminha sorridente por uma rua ensolarada e movimentada, brindando com copos de refresco. A mulher, à esquerda, tem cabelos ondulados, usa jaqueta jeans caída nos ombros e calça azul vibrante. O homem, à direita, veste uma camisa social laranja e jeans. A atmosfera é alegre e romântica.
O filme “De Férias com Você” aposta em encontros inesperados, diálogos simples e situações cotidianas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Leve, romântico e com clima de escapada perfeita, o filme “De Férias com Você” aposta em encontros inesperados, diálogos simples, situações cotidianas e linguagem acessível para todos os níveis de inglês.

Onde assistir: Netflix.

2. Bridgerton – 4ª temporada

Pôster da série Bridgerton. Em primeiro plano, um casal jovem (Colin Bridgerton e Penelope Featherington) está prestes a se beijar em um jardim iluminado.
“Bridgerton” é uma ótima pedida para quem gosta de romance, drama e cenas cômicas para maratonar no feriado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série fenômeno retorna às telas com mais intrigas, paixões intensas e diálogos claros e de fácil entendimento. Uma ótima pedida para quem gosta de romance, drama e cenas cômicas para maratonar no feriado.

Onde assistir: Netflix.

3. Dupla Perigosa

Dave Bautista e Jason Momoa aparecem lado a lado em um plano fechado, ambos olhando para baixo para um papel que seguram. Bautista, à esquerda, é careca com barba grisalha e usa camiseta azul; Momoa, à direita, tem cabelos longos, óculos escuros e usa uma regata branca. O fundo mostra uma paisagem litorânea ensolarada.
“Dupla Perigosa” é perfeito para quem quer treinar o inglês de forma objetiva e divertida (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

O filme “Dupla Perigosa” aposta na clássica fórmula de personagens opostos que precisam aprender a trabalhar juntos em meio a perseguições, cenas eletrizantes e diálogos afiados e engraçados. Perfeito para quem quer treinar o idioma de forma objetiva e divertida.

Onde assistir: Prime Video.

4. Uma Batalha Após a Outra

O ator Leonardo DiCaprio aparece em um plano médio, com uma expressão cansada e resoluta. Ele tem o cabelo escuro puxado para trás, uma barba rala e veste uma jaqueta azul-marinho sobre uma camisa cinza. Ele está sentado em uma cadeira de camping azul, com um fundo levemente desfocado que sugere um campo aberto sob uma luz amarelada e nebulosa, criando um clima introspectivo.
“Uma Batalha Após a Outra” se encaixa bem na proposta de treinar o inglês ao explorar situações de confronto, estratégia e emoção (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Um dos filmes favoritos ao Oscar, a produção tem uma narrativa marcada por conflitos e tensões. Com diálogos diretos e linguagem contemporânea, se encaixa bem na proposta de treinar o inglês ao explorar situações de confronto, estratégia e emoção.

Onde assistir: HBO Max.

5. Percy Jackson e os Olimpianos

capa da série "Percy Jackson e os Olimpianos" com os três protagonistas parados um ao lado do outro e uma onda com monstros ao fundo
“Percy Jackson e os Olimpianos” tem diálogos claros, personagens jovens e linguagem acessível (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

Por que não embarcar em uma aventura no Carnaval? A série acompanha o jovem semideus Percy em uma jornada repleta de desafios, mitologia grega e descobertas sobre identidade e pertencimento. Além de funcionar como entretenimento para todas as idades, conta com diálogos claros, personagens jovens e linguagem acessível.

Onde assistir: Disney+.

6. Pecadores

Cena do filme "Pecadores" em um ambiente rústico e sombrio. A imagem destaca dois personagens interpretados por Michael B. Jordan: um ao centro, vestindo camisa azul, colete cinza e um coldre de ombro; e outro à esquerda, com barba mais cheia, usando colete preto e gravata. Ambos mantêm expressões tensas e vigilantes. À direita, um homem robusto de chapéu e macacão completa o grupo, enquanto outras figuras aparecem ao fundo sob a luz fraca de uma lâmpada pendente.
“Pecadores” apresenta conversas mais profundas, vocabulário emocional e diferentes registros de linguagem (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

O filme com recorde de indicações ao Oscar já está disponível no streaming. Intenso e provocador, aborda temas como culpa, redenção e escolhas difíceis. Com diálogos fortes e situações dramáticas, apresenta conversas mais profundas, vocabulário emocional e diferentes registros de linguagem.

Onde assistir: HBO Max.

Por Barbara Franco

