6 lançamentos dos streamings para treinar inglês e curtir o Carnaval sem sair de casa

No calendário brasileiro, o Carnaval é uma das festas mais esperadas do ano. Com muita música, bebida e multidões por todos os lados, a galera se reúne para curtir o melhor da folia. Mas enquanto a cidade se enche de festa e quase ninguém fica em casa, sempre tem quem prefira trocar os bloquinhos por um sofá e uma boa maratona de filmes e séries nos streamings.

“Assistir a filmes e séries em inglês é uma forma prática e prazerosa de manter o contato com o idioma, especialmente em dias mais tranquilos. Ao consumir conteúdos de entretenimento, o aluno desenvolve a escuta, amplia o vocabulário e passa a reconhecer expressões usadas no dia a dia, tudo de maneira natural”, explica Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA.

Pensando no público que prefere o descanso ao agito, o especialista montou o Bloco do Sofá, reunindo seis dicas de filmes e séries que acabaram de chegar às plataformas. “Para quem quer aproveitar o Carnaval longe da multidão, seja para relaxar, maratonar histórias envolventes ou até dar um passo a mais no aprendizado de uma nova língua”, comenta. Confira!

1. De Férias com Você

O filme “De Férias com Você” aposta em encontros inesperados, diálogos simples e situações cotidianas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Leve, romântico e com clima de escapada perfeita, o filme “De Férias com Você” aposta em encontros inesperados, diálogos simples, situações cotidianas e linguagem acessível para todos os níveis de inglês.

Onde assistir: Netflix.

2. Bridgerton – 4ª temporada

“Bridgerton” é uma ótima pedida para quem gosta de romance, drama e cenas cômicas para maratonar no feriado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série fenômeno retorna às telas com mais intrigas, paixões intensas e diálogos claros e de fácil entendimento. Uma ótima pedida para quem gosta de romance, drama e cenas cômicas para maratonar no feriado.

Onde assistir: Netflix.

3. Dupla Perigosa

“Dupla Perigosa” é perfeito para quem quer treinar o inglês de forma objetiva e divertida (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

O filme “Dupla Perigosa” aposta na clássica fórmula de personagens opostos que precisam aprender a trabalhar juntos em meio a perseguições, cenas eletrizantes e diálogos afiados e engraçados. Perfeito para quem quer treinar o idioma de forma objetiva e divertida.

Onde assistir: Prime Video.

4. Uma Batalha Após a Outra

“Uma Batalha Após a Outra” se encaixa bem na proposta de treinar o inglês ao explorar situações de confronto, estratégia e emoção (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Um dos filmes favoritos ao Oscar, a produção tem uma narrativa marcada por conflitos e tensões. Com diálogos diretos e linguagem contemporânea, se encaixa bem na proposta de treinar o inglês ao explorar situações de confronto, estratégia e emoção.

Onde assistir: HBO Max.

5. Percy Jackson e os Olimpianos

“Percy Jackson e os Olimpianos” tem diálogos claros, personagens jovens e linguagem acessível (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

Por que não embarcar em uma aventura no Carnaval? A série acompanha o jovem semideus Percy em uma jornada repleta de desafios, mitologia grega e descobertas sobre identidade e pertencimento. Além de funcionar como entretenimento para todas as idades, conta com diálogos claros, personagens jovens e linguagem acessível.

Onde assistir: Disney+.

6. Pecadores

“Pecadores” apresenta conversas mais profundas, vocabulário emocional e diferentes registros de linguagem (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

O filme com recorde de indicações ao Oscar já está disponível no streaming. Intenso e provocador, aborda temas como culpa, redenção e escolhas difíceis. Com diálogos fortes e situações dramáticas, apresenta conversas mais profundas, vocabulário emocional e diferentes registros de linguagem.

Onde assistir: HBO Max.

Por Barbara Franco