6 ideias de pratos com peixe para surpreender na ceia de Natal

Para quem busca pratos leves, sofisticados e cheios de sabor para a ceia de Natal, os peixes são a escolha perfeita! Além de deliciosos, são ricos em nutrientes como ômega 3, proteínas de alta qualidade e vitaminas essenciais, que trazem diversos benefícios para a saúde. Versáteis, eles ainda harmonizam perfeitamente com os ingredientes típicos das festas, garantindo pratos saborosos e saudáveis.
Abaixo, confira como preparar 6 pratos com peixe para surpreender na Ceia de Natal!
1. Salmão assado com batatas
Ingredientes
- 4 postas de salmão
- 1 cebola descascada e picada
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 50 ml de vinho branco seco
- 6 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 3 colheres de sopa de manteiga
- Sal, alecrim e azeite a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alecrim, alho, cebola e vinho branco. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 20 minutos. Após, regue uma assadeira com azeite e disponha as batatas sobre ela. Cubra com as postas de salmão e espalhe a manteiga sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
2. Peixe recheado com farofa de camarão
Ingredientes
Peixe
- 1 peixe inteiro, sem espinhas e aberto para rechear
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 ramo de coentro picado
- Sal a gosto
Farofa
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de bacon cortado em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de camarões limpos
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- Raspas de 1 limão
- Sal e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão, o alho, o coentro e o sal. Cubra com plástico-filme e deixe marinar durante o preparo do recheio.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o bacon e frite. Acrescente a cebola, o alho e o camarão e refogue até dourar. Depois, junte a farinha de mandioca e mexa até ficar crocante. Desligue o fogo e tempere com o coentro, as raspas de limão e o sal. Recheie o peixe com a mistura e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.
3. Tilápia assada com crosta de parmesão e ervas
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho amassados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 1 colher de sopa de manteiga derretida
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de ervas secas (orégano, tomilho ou ervas finas)
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e um fio de azeite. Reserve por cerca de 15 minutos. Em uma tigela, misture o parmesão ralado, a farinha de rosca, a manteiga derretida, o cheiro-verde e as ervas secas até formar uma farofa úmida. Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite. Cubra cada filé com a crosta de parmesão, pressionando levemente para fixar. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 25 minutos, ou até que o peixe esteja macio e a crosta dourada. Retire do forno e sirva em seguida.
4. Postas de namorado empanadas
Ingredientes
- 4 postas de namorado
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Alecrim, fatias de limão-siciliano e estrela-de-anis para decorar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em água corrente, lave as postas de namorado e seque-as com papel-toalha. Transfira para um recipiente e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 30 minutos. Enquanto isso, em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos e a farinha de rosca. Passe cada posta de namorado na farinha de trigo, mergulhe nos ovos e finalize cobrindo com a farinha de rosca. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha as postas sobre ela e frite até dourar. Retire do óleo e coloque em um recipiente forrado com papel-toalha para escorrer o excesso de gordura. Sirva decorado com fatias de limão, ramos de alecrim e estrela-de-anis.
5. Salpicão de peixe
Ingredientes
- 1,5 kg de filé de dourado cozido e desfiado
- 395 g de milho-verde
- 450 g de palmito picado
- 1 xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço e picadas
- 1 xícara de chá de azeitonas pretas sem caroço e picadas
- 500 g de batatas descascadas, cozidas e picadas
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 400 g de maionese
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peixe e o sal e refogue por 3 minutos. Junte as cenouras, as batatas, o milho-verde, as azeitonas e o palmito e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente com tampa. Por último, coloque a maionese e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira até o momento de servir.
6. Bacalhau ao forno com alho-poró
Ingredientes
- 800 g de bacalhau dessalgado em postas
- 3 alhos-porós fatiados
- 4 batatas cortadas em rodelas
- 1 cebola grande fatiada
- 3 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- Azeitonas pretas, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe as batatas em água com sal até ficarem levemente macias. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o alho-poró e refogue rapidamente, apenas até murchar. Reserve. Em uma assadeira, faça uma camada de batatas, cubra com o refogado e disponha o bacalhau em postas por cima. Regue com o vinho branco, o restante do azeite e ajuste a pimenta-do-reino. Finalize com as azeitonas, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180º C por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até dourar levemente. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.