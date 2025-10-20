6 ideias de lanches rápidos e nutritivos para o dia a dia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os lanches entre as refeições são importantes para manter o metabolismo ativo e evitar longos períodos de jejum. Esses intervalos alimentares ajudam a manter os níveis de energia e concentração ao longo do dia, além de contribuírem para o controle do peso e o bom funcionamento do organismo. Mesmo com a correria da rotina, é possível optar por opções saudáveis e nutritivas.

“O segredo está em combinar alimentos que ofereçam saciedade e nutrição, unindo proteínas, fibras e gorduras boas. E o melhor é que hoje o mercado oferece várias opções prontas ou semiprontas, perfeitas para quem tem uma rotina corrida”, explica a nutricionista Kerlin Schmitz, cofundadora da Divina Terra, rede de produtos naturais.

A seguir, confira algumas ideias de lanches rápidos e nutritivos para o dia a dia!

1. Mix de oleaginosas e frutas secas e desidratadas

Uma combinação clássica, saborosa e prática. As oleaginosas — como castanhas, nozes e amêndoas — são fontes de gorduras boas e proteínas, enquanto as frutas secas e desidratadas trazem energia natural e doçura equilibrada.

“Esse tipo de lanche é ótimo para o meio da manhã ou da tarde, porque ajuda a manter a saciedade e evita picos de fome“, explica Kerlin Schmitz, que acrescenta: “A dica é montar porções individuais e preferir versões sem adição de açúcar ou sal.”

2. Cookies e bolinhos integrais

Os cookies e bolinhos integrais são ótimas opções para quem busca algo saboroso e nutritivo. Feitos com farinhas integrais, farelo de aveia e ingredientes naturais, fornecem fibras que ajudam na saciedade e no bom funcionamento intestinal. “Eles são perfeitos para acompanhar um café ou chá nos momentos de pausa. Além de gostosos, ajudam a controlar a vontade por doces ultraprocessados”, comenta a nutricionista.

As barrinhas ajudam na saciedade e fornecem energia de forma equilibrada (Imagem: Tomertu | Shutterstock)

3. Barrinhas nutritivas

As barrinhas — sejam proteicas ou feitas com grãos e sementes — são práticas e funcionais. Ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, ajudam na saciedade e fornecem energia de forma equilibrada. “É uma opção curinga para quem passa o dia fora de casa. As barrinhas cabem em qualquer bolsa ou mochila e quebram o galho nos momentos de fome entre as refeições”, destaca Kerlin Schmitz.

4. Snacks salgados e saudáveis

Para quem prefere opções salgadas, os biscoitos e crackers integrais são alternativas leves e práticas para o dia a dia. Escolha versões preparadas com quinoa, tapioca, arroz, amaranto ou grão-de-bico, que oferecem carboidratos de boa qualidade e contribuem para a energia e o bem-estar.

“Os snacks salgados são ótimos para variar o paladar e evitar o consumo de salgadinhos industrializados. Eles trazem crocância e saciedade sem exagerar no sódio”, orienta a nutricionista.

5. Congelados saudáveis

Para quem não quer abrir mão de uma refeição quentinha, mas precisa de praticidade, os congelados saudáveis são uma ótima pedida. Hoje já existem quiches integrais, coxinhas assadas e versões proteicas que ficam prontas em poucos minutos — basta aquecer no forno ou na frigideira.

“Os congelados evoluíram muito. Hoje encontramos opções nutritivas, equilibradas e saborosas, que são aliadas de quem tem pouco tempo para cozinhar”, afirma Kerlin Schmitz.

6. Bebidas proteicas prontas

As bebidas proteicas prontas são uma solução inteligente para quem fica muito tempo fora de casa. Com doses equilibradas de proteína e poucos açúcares, ajudam na recuperação muscular e no controle da fome. “São excelentes como lanche pós-treino ou entre reuniões. Elas garantem saciedade e energia de forma prática e rápida”, ressalta a nutricionista.

Receitas rápidas e saudáveis para o dia a dia

Além das opções prontas, vale preparar alguns lanches simples e equilibrados em casa. “Eles ajudam a variar o cardápio e garantem uma alimentação saborosa e nutritiva durante a semana”, recomenda Kerlin Schmitz.

Abaixo, confira receitas de lanches rápidos e saudáveis!

Panqueca integral de banana

Pronta em poucos minutos, é perfeita para o café da manhã ou para o lanche da tarde.

Ingredientes

1 banana bem madura amassada

1 ovo

2 colheres de sopa de farelo de aveia

Canela a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje a massa da panqueca e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado.

Dica: sirva com pasta de amendoim, iogurte natural ou frutas frescas.

O overnight é uma opção prática e nutritiva de lanche (Imagem: p_saranya | Shutterstock)

Overnight de aveia com iogurte e frutas

Uma opção prática e nutritiva, que fica pronta sozinha durante a noite.

Ingredientes

3 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de chia

150 ml de iogurte natural

Frutas picadas (banana, morango ou manga) a gosto

Modo de preparo

Misture a aveia, a chia e o iogurte em um pote com tampa. Deixe na geladeira por pelo menos 4 horas (ou de um dia para o outro). Na hora de servir, adicione as frutas por cima.

Dica: finalize com um toque de canela, mel ou sementes.

Wrap integral com frango e cenoura

Leve, equilibrado e ótimo para refeições rápidas.

Ingredientes

1 wrap (pão folha integral)

2 colheres de sopa de frango cozido e desfiado

e desfiado Cenoura ralada a gosto

2 colheres de sopa de creme de ricota ou homus

Modo de preparo

Aqueça rapidamente o wrap em uma frigideira em fogo baixo para deixá-lo mais maleável. Distribua o frango e a cenoura sobre o pão, espalhe o creme de ricota ou homus por cima, enrole e corte ao meio. Pode ser consumido frio ou levemente aquecido na frigideira.

Shake proteico cremoso

Rico em proteínas e gorduras boas, garante saciedade e energia para o dia.

Ingredientes

1 banana congelada

1 medida de proteína em pó (whey ou vegetal)

(whey ou vegetal) 200 ml de leite vegetal

1 colher de sopa de pasta de nuts (castanha, amêndoa ou amendoim)

Canela ou cacau em pó a gosto

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador ou mixer até ficar cremoso. Se quiser, adicione algumas pedras de gelo para deixar mais refrescante.

Organização é o segredo

Para a nutricionista, a chave está na preparação: “Monte um kit lanche da semana com porções individuais de nuts, cookies, bolinhos, barrinhas e snacks saudáveis. Mantenha no freezer e na geladeira opções prontas para aquecer. Assim, você garante nutrição, praticidade e sabor em qualquer momento do dia — sem precisar recorrer a ultraprocessados.”

Com essas combinações simples e inteligentes, é possível manter uma alimentação equilibrada mesmo nos dias mais corridos.

Por Gabriela Andrade