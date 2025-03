6 ervas para deixar a comida ainda mais gostosa

Cultivar uma horta em casa vai além de proporcionar ingredientes frescos e saborosos para as refeições, esse hábito contribui diretamente para uma alimentação mais saudável. Isso porque permite o cultivo de produtos sem aditivos químicos, preservando suas qualidades nutricionais. Além disso, a prática oferece a oportunidade de explorar uma variedade de ervas que podem transformar pratos simples em experiências gastronômicas ricas em sabor.

Sabendo disso, Leandro Mello, especialista da ISLA Sementes, fornecedora de sementes, lista 6 opções de ervas para quem deseja adicionar frescor e saúde à sua dieta diária. Confira!

1. Alecrim

Uma erva aromática versátil, pode ser utilizada no preparo de diversas receitas ou na finalização de pratos. É utilizado em receitas de carnes, como cordeiro, frango, porco e carne bovina, pois seu gosto único realça os sabores dessas proteínas. Também é excelente em peixes e frutos-do-mar, adicionando um toque fresco. Amadeirado e levemente cítrico, ele intensifica o sabor de alimentos simples, como vegetais assados no forno.

2. Manjericão

O queridinho das massas e da culinária italiana é ideal para molhos à base de tomate, para massas e pizzas. Também é o ingrediente protagonista de receitas clássicas como o pesto, uma pasta deliciosa feita com manjericão, azeite, alho e queijo parmesão. Além disso, harmoniza muito bem com saladas, pois acrescenta um aroma fresco no prato.

3. Salsa

É uma das ervas mais coringas da culinária, pois pode ser utilizada tanto na decoração de pratos, trazendo um toque de frescor e cor vibrante, quanto em saladas, frutos do mar, molhos e sopas, além de receitas como tabule, vinagrete e chimichurri, realçando o sabor sem o sobrecarregar.

4. Cebolinha

Seu sabor fresco e levemente adocicado é ideal para complementar e realçar pratos, como sopas, caldos, omeletes, saladas, purês e massas. A cebolinha é muito utilizada como o “toque final” de risoto, refogados, frutos-do-mar e até saladas de batata, adicionando sabor e crocância.

O sabor marcante e aroma intenso do coentro traz um toque especial para o preparo dos pratos (Imagem: The Image Party | Shutterstock)

5. Coentro

Muito utilizado na culinária de diversas culturas, especialmente na brasileira, o sabor marcante e aroma intenso do coentro adiciona um toque especial para o preparo de pratos à base de peixe, frutos do mar e aves. Essa erva se tornou um dos ingredientes principais em receitas como moquecas, caldeiradas e ceviches.

“Para mim, tudo começa pelo prato. Penso nele primeiro e, em seguida, escolho os temperos, sempre com equilíbrio. Embora existam critérios básicos para carnes brancas, vermelhas e peixes, a verdadeira magia está em quebrar essas regras. E, como amante de coentro, acredito que, usado na medida certa, ele pode tornar um prato simples em algo realmente especial”, acrescenta David Cruz, chef do restaurante Quitéria.

6. Tomilho

O tomilho é amplamente utilizado em receitas de vegetais, como batatas, abóboras e cogumelos, sendo perfeito para preparações grelhadas, assadas ou refogadas. É uma erva clássica que enriquece o sabor de sopas e molhos com seu toque aromático inconfundível. Além disso, é indispensável em pães e focaccias, combinando um aroma fresco com sabor leve, que eleva a experiência culinária a outro nível.

“É importante saber a hora certa de colocar e tirar o tempero quando você vai aromatizar um molho ou um caldo, para que ele não sobressaia aos outros que estão ali. Quanto mais tempo uma erva ficar dentro da receita, mais marcante ela estará ao paladar”, explica Lucas Lemos, chef do Arp Bar.

Cultivo de ervas para o consumo no dia a dia

Para começar a cultivar suas ervas, o primeiro passo é selecionar um local adequado. Esse espaço pode variar conforme as necessidades específicas de cada planta, mas o ideal é que seja um ambiente que receba algumas horas diárias de luz solar direta.

Após, é hora de reunir os materiais necessários: sementes, terra rica em nutrientes, vasos e ferramentas de jardinagem. Com tudo em mãos, preencha o recipiente com a terra preparada, faça uma pequena cavidade e insira as sementes. Cubra-as delicadamente com uma camada fina de terra adubada e finalize regando para garantir um bom início ao cultivo.

Por Débora Nascimento