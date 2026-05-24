6 direitos do candidato no Enem que podem fazer diferença no dia da prova

Com a proximidade do segundo semestre do ano, muitos estudantes intensificam a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país. Nesse contexto, conhecer as regras previstas no edital é tão importante quanto dominar os conteúdos cobrados na prova. A atenção às normas pode evitar imprevistos e garantir uma participação mais segura no exame.

De acordo com Heider de Paula Rodrigues da Silva, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, muitos candidatos chegam ao dia da prova sem atenção às exigências formais da aplicação. “O Enem é disciplinado por edital oficial publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e essas regras possuem caráter normativo. Conhecê-las é essencial para que o candidato saiba como agir diante de situações específicas”, explica.

Segundo o docente, a falta de informação pode comprometer a participação no exame. “Questões como solicitação de atendimento especializado, exigências documentais e cumprimento rigoroso dos horários exigem atenção antecipada”, reforça.

Para ele, a melhor forma de evitar problemas é a preparação antecipada. “Ler atentamente o edital, organizar a documentação e conhecer todas as regras de aplicação são atitudes que trazem segurança ao candidato e permitem que ele concentre sua energia no desempenho da prova”, indica.

A seguir, confira alguns direitos e procedimentos importantes previstos no edital do exame!

1. Atendimento especializado

Candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou condições específicas de saúde podem solicitar recursos como tempo adicional, sala individual, ledor, transcritor ou provas adaptadas, conforme previsão do edital. Para isso, a solicitação deve ser feita durante o período oficial de inscrição, com envio da documentação exigida. É indispensável acompanhar posteriormente o resultado da análise no sistema oficial do participante.

2. Atendimento para lactantes

Candidatas lactantes podem solicitar condições específicas para realizar a prova, conforme as regras estabelecidas pelo edital vigente. Para isso, o pedido deve ser formalizado no momento da inscrição, com a documentação necessária. Além disso, normalmente é exigida a presença de um acompanhante adulto responsável pela criança no local de prova.

3. Acesso ao caderno de questões

O edital prevê condições específicas para acesso e retirada do caderno de questões. Consultar previamente as regras oficiais de aplicação e observar os horários e critérios definidos pela organização do exame são fundamentais. O descumprimento das regras pode impedir o acesso ao material.

Candidatos que apresentam indisposição física podem receber assistência no local (Imagem: Rido | Shutterstock)

4. Casos de mal-estar durante a prova

Candidatos que apresentarem indisposição física podem receber assistência no local, conforme avaliação da coordenação da aplicação. Para isso, basta comunicar imediatamente o fiscal ou coordenador de sala. Cada ocorrência é analisada conforme as condições concretas do momento.

5. Acompanhamento de comunicados oficiais

O candidato deve acompanhar todas as publicações oficiais relativas ao exame, incluindo retificações, orientações e eventuais atualizações. Para isso, é necessário acessar exclusivamente os canais oficiais do INEP e o portal do participante. Atenção: informações divulgadas por fontes não oficiais podem causar confusão.

6. Situações de irregularidade

Em casos de apontamento de irregularidade, o candidato deve observar os canais oficiais de comunicação e os procedimentos previstos em edital para manifestação administrativa, quando cabíveis. Para isso, vale acompanhar atentamente as comunicações oficiais e observar os prazos estabelecidos. Além disso, reunir documentação e registros relacionados ao caso pode ser importante.

Por Letícia Zuim Gonzalez