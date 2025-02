6 dicas proteger os pés de lesões no Carnaval

Com a chegada do Carnaval, muitos foliões se preparam para curtir as festas. Em 2024, por exemplo, cerca de 50 milhões de pessoas participaram da festa popular, segundo dados do Ministério do Turismo (MTUR). No entanto, a combinação entre sapatos inadequados e horas em pé seguindo blocos, dançando e se divertindo, pode resultar em desconfortos e até lesões nos pés.

As lesões mais frequentes nos pés durante o Carnaval, especialmente para quem passa muitas horas em pé ou dança intensamente, incluem calos, queimaduras por atrito excessivo e, principalmente, a fascite plantar. “A fascite plantar é uma lesão causada por sobrecarga mecânica, que ocorre com o aumento do tempo em pé ou da intensidade de atividades, o que gera dor e inflamação na sola do pé”, explica Kamila Quixadá, médica da área de Clínica Médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS.

A seguir, Kamila Quixadá lista as principais estratégias para proteger os pés durante o Carnaval. Veja!

1. Realize atividades de fortalecimento

A preparação física é fundamental para evitar lesões, principalmente em um evento que exige tanto esforço físico como o Carnaval. Por isso, faça exercícios de fortalecimento para os pés, tornozelos e panturrilhas, como alongamentos, exercícios de equilíbrio e fortalecimento muscular. Isso ajuda a preparar os músculos e tendões para o impacto constante de ficar em pé por longos períodos.

2. Use calçados adequados

Opte por calçados com boa estrutura, fechados e que evitem o deslizamento do pé. Eles devem ser bem ajustados, de modo a não gerar pontos de pressão ou atrito excessivo nas regiões mais vulneráveis, como os calcanhares e os dedos. “Sandálias de material rígido, como as de borracha, são mais propensas a causar entorses. O ideal é optar por sapatos fechados, com boa ventilação e que garantam estabilidade e conforto”, explica Kamila Quixadá.

Opte por sapatos confortáveis para aproveitar o Carnaval (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Evite sapatos apertados e com pouca maciez

Calçados apertados, especialmente os de bico fino, podem causar danos aos pés, como calosidades, bolhas e até problemas nas articulações. Além disso, sapatos com pouca maciez ou de materiais rígidos podem aumentar o atrito com a pele, favorecendo a formação de calos e bolhas.

“Os calçados apertados, que geram atrito local, podem causar essas lesões incômodas. A melhor forma de prevenir é usar calçados confortáveis, bem ajustados e ventilados”, recomenda a médica. Ela também enfatiza a importância de retirar os calçados assim que houver qualquer sinal de desconforto.

4. Conheça os seus limites

O Carnaval é uma maratona, não uma corrida. Por isso, é importante escutar o corpo e estar atento aos sinais que ele dá. Quem passa muitas horas dançando ou marchando deve estar atento à dor. Se houver sinais de cansaço excessivo, câimbras ou dor nos pés, é hora de dar um descanso.

5. Alterne períodos de descanso

Tire pelo menos 10 a 15 minutos a cada hora para relaxar os pés. Sentar e elevar os pés é uma ótima maneira de diminuir o impacto e ajudar a circulação sanguínea, prevenindo dores musculares e inchaço.

6. Invista em compressas e não mexa nas bolhas e calos

Após os dias de festa, o cuidado com os pés é essencial, sobretudo se houver bolhas. “Utilize compressas mornas, eleve os pés e evite manusear as bolhas ou calosidades. O atrito local pode agravar o problema”, alerta Kamila Quixadá.

Embora lesões mais simples nos pés, como calos e pequenas bolhas, possam ser tratadas em casa, alguns sinais exigem atenção médica. “Se a dor persistir por mais de cinco dias, mesmo com repouso e o uso de medicamentos, é importante procurar um médico. Isso pode ser um sinal de que a lesão é mais grave”, alerta a especialista.

Por Nayara Campos