6 dicas para utilizar o cartão de crédito de modo consciente 

O cartão de crédito pode ser um grande aliado na organização financeira, proporcionando praticidade e permitindo o parcelamento de compras de forma rápida e segura. Além disso, alguns deles oferecem benefícios, como programas de pontos e cashback.

Porém, quando o seu uso ocorre sem planejamento e controle, ele pode se tornar uma fonte de juros altos e dívidas difíceis de administrar. De acordo com o Relatório da Economia Bancária (REB), em junho de 2022, 84,7 milhões de clientes de cartão de crédito no Brasil possuíam saldo devedor.

Para evitar esses problemas, confira algumas dicas de como utilizar o cartão de crédito de maneira consciente!

1. Defina um limite de gastos

Mesmo que o cartão ofereça um limite alto, determine um valor máximo mensal que se encaixe no seu orçamento. Essa prática ajuda a administrar os gastos e evita o acúmulo de dívidas que podem fugir do controle.

2. Priorize o pagamento integral da fatura

Sempre que possível, pague o valor total da fatura para não entrar no crédito rotativo, que tem uma das taxas de juros mais altas do mercado. Isso evita que pequenas compras se transformem em grandes dívidas.

Conforme os dados das Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgadas pelo Banco Central (BC), a taxa média de juros do cartão de crédito rotativo teve alta de 7,1 pontos percentuais para as famílias, passando de 422,4% ao ano, em maio, para 429,5% ao ano em junho de 2024.

É importante tomar cuidado com o parcelamento de comprar para não comprometer o orçamento no futuro (Imagem: Nattakorn_Maneerat | Shutterstock)

3. Planeje compras parceladas

Parcelamentos podem ajudar, mas devem ser usados com cautela. Antes de dividir uma compra, verifique se as parcelas não comprometerão seu orçamento nos meses seguintes, evitando sobrecarregar no futuro.

4. Monitore os seus gastos em tempo real

Usar o aplicativo do cartão para acompanhar as despesas ajuda a ter uma visão clara do quanto já foi gasto no mês. Essa prática permite ajustes rápidos e evita surpresas quando a fatura chega.

5. Aproveite os benefícios com moderação

Muitos cartões oferecem pontos e cashback, mas esses benefícios devem ser usados sem estimular o consumo excessivo. Aproveite as recompensas apenas em compras planejadas, sem gastar além do necessário.

6. Reserve o crédito para compras importantes

Use o cartão como ferramenta para despesas maiores ou imprevistos, evitando utilizá-lo para pequenas compras diárias. Dessa forma, você controla melhor o uso do limite e previne o acúmulo de despesas difíceis de pagar.