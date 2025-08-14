6 dicas para usar as redes sociais na preparação para o Enem

Com a proximidade das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), muitos estudantes enfrentam um desafio que vai além das questões da avaliação: encontrar o equilíbrio entre o uso das redes sociais e a preparação para um dos vestibulares mais importantes do país. Embora essas plataformas possam ser ferramentas valiosas para o aprendizado e o acesso rápido a informações, também representam uma das principais fontes de distração durante os estudos.

As plataformas digitais podem ser fontes valiosas de conteúdo educativo, oferecendo acesso rápido a materiais e informações relevantes para os estudos. No entanto, também são ambientes onde a procrastinação encontra terreno fértil, o que pode comprometer o rendimento. Diante disso, surge a questão: como transformar as redes sociais em aliadas da preparação para o Enem?

Redes sociais como aliadas nos estudos

Nos últimos anos, a presença de conteúdos educativos nas redes sociais cresceu exponencialmente. Professores e influenciadores digitais têm utilizado essas plataformas para compartilhar dicas de estudo, resumos de matérias e até simulados para o Enem.

“O TikTok, por exemplo, não é mais apenas uma plataforma de entretenimento. Muitos criadores de conteúdo estão aproveitando a brevidade dos vídeos para ensinar técnicas de memorização, resolver questões de matemática e até revisar temas de redação de maneira rápida e eficiente”, afirma Eduardo Furlan Miranda, professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Anhanguera.

No Instagram, páginas voltadas para vestibulares compartilham cronogramas de estudos, frases motivacionais e relatos de estudantes que conquistaram bons resultados no exame, incentivando a manutenção do foco e da disciplina. Já no YouTube, canais educativos disponibilizam videoaulas completas, resoluções detalhadas de exercícios e estratégias para controlar o nervosismo no dia da prova.

Quais os ricos do uso excessivo das redes sociais nos estudos?

Embora as redes sociais ofereçam diversas vantagens, o uso excessivo e descontrolado pode se transformar em um grande obstáculo na preparação para o Enem. Pesquisas recentes mostram que passar muito tempo nas plataformas digitais afeta diretamente a capacidade de concentração, além de aumentar os níveis de ansiedade e a procrastinação.

De acordo com dados do centro de pesquisa Pew, 63% dos adolescentes não estabelecem limites para o uso de smartphones, e 60% adotam a mesma postura em relação às redes sociais. Entre os jovens, 38% afirmam passar tempo excessivo no celular, enquanto 25% reconhecem dedicar longas horas às redes. Além disso, 39% acreditam que deveriam reduzir o uso dessas plataformas.

Thiago Hoffmann, coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, ressalta que o caráter viciante das redes sociais pode comprometer a rotina de estudos. “Por meio de reforços positivos, as redes sociais são projetadas para capturar nossa atenção constantemente, o que pode reduzir drasticamente o tempo de estudo produtivo. Quando o estudante se vê imerso em um ciclo de rolar o feed, acaba perdendo a noção do tempo e da importância de manter uma rotina organizada”, explica.

O psicólogo destaca que a dopamina, conhecida como hormônio da felicidade, é liberada durante o uso das redes sociais, gerando uma sensação de prazer que frequentemente substitui gratificações a longo prazo, como o sucesso no Enem. “A sensação de prazer momentâneo se sobrepõe às atividades mais complexas e de longo prazo, que nem sempre estão relacionadas ao prazer, como os estudos”, analisa Thiago Hoffmann.

Definir horários específicos para usar as redes sociais ajuda a manter a concentração (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

O equilíbrio é fundamental para usar as redes sociais como aliadas na preparação para o Enem. Veja algumas dicas para evitar distrações e aproveitar ao máximo o potencial dessas plataformas:

1. Defina objetivos

Tenha em mente seu objetivo de vida, seja a instituição ou curso que deseja fazer. Procure saber previamente quais são os conteúdos mais importantes para a realização das provas.

2. Estabeleça limites de tempo

Utilize ferramentas que bloqueiam o acesso às redes sociais durante o tempo de estudo, como aplicativos de foco. Defina horários específicos para verificar suas redes, evitando que elas interfiram na concentração.

3. Siga páginas educativas

Direcione seu uso para conteúdos relevantes ao Enem. Siga perfis que ofereçam dicas, videoaulas, revisões e resoluções de questões. Isso garante que o tempo gasto online esteja sempre ligado ao seu objetivo.

4. Participe de grupos de estudos virtuais

Participe de grupos voltados para estudos, onde é possível trocar materiais, esclarecer dúvidas e compartilhar conhecimento com outros estudantes.

5. Crie conteúdo

Uma das melhores formas de consolidar o que você aprendeu é ensinar. Use suas redes sociais para compartilhar resumos, dicas e até resolver questões. Isso não só ajuda a fixar o conteúdo, como também motiva outros estudantes.

6. Desligue as notificações

Durante o período de estudo, desligue as notificações do celular para evitar distrações desnecessárias. Um simples alerta de mensagem pode tirar o foco e fazer com que o tempo de estudo perca qualidade.

Impacto das redes sociais na saúde mental dos estudantes

Além de afetar o desempenho acadêmico, o uso excessivo das redes sociais pode impactar negativamente a saúde mental dos estudantes. Comparações constantes com outros colegas, ansiedade por resultados e a pressão para ter sucesso podem intensificar o estresse.

Vale destacar que aplicativos de mensagens diretas, como WhatsApp e Telegram, podem ter impactos ainda maiores que as redes sociais, pois permitem a interação direta com outras pessoas nas conversas.

“As constantemente comparações de rotinas e resultados nas redes sociais pode aumentar a ansiedade do aluno, gerando uma pressão desnecessária que afeta a autoconfiança e pode prejudicar o desempenho nas provas,” alerta Thiago Hoffmann.

Por Bianca Lodi Rieg