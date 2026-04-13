6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Na maquiagem, os lábios costumam ser protagonistas. No entanto, sem preparo, até o batom mais bonito pode não performar como deveria. Ressecamento, pelinhas e excesso de produto estão entre os principais vilões de um acabamento uniforme e duradouro.

Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, o segredo está em tratar os lábios como parte da preparação da pele. “Quando os lábios estão bem cuidados, o batom assenta melhor, não acumula nas linhas e dura muito mais, inclusive se você for colocar à prova no Dia do Beijo”, brinca.

A seguir, confira como incorporar esse cuidado na rotina de maquiagem!

1. Comece pelo cuidado dos lábios

Observe como os seus lábios estão. Manter a hidratação em dia faz total diferença no acabamento do batom, já que o ressecamento costuma evidenciar linhas e pelinhas. Ter um balm na bolsa ajuda a preservar a maciez ao longo do dia e já garante um visual bonito sem esforço. Se for um com cor, é ainda mais interessante, porque você pode usá-lo no dia a dia como maquiagem.

Os lip oils também são ótimos aliados nesse momento, já que combinam tratamento, brilho confortável e um efeito saudável imediato para os lábios. Para potencializar esse cuidado, ou para momentos com maior ressecamento, a máscara labial pode entrar como um reforço extra, uma ou duas vezes por semana, promovendo uma recuperação mais intensa da região.

Sugestões de produto: Tinted Lip Balm, da Mavala; Máscara para Lábios Magic Gel, da Kiss New York; Pequizinho, de Pudim Beauty.

2. Esfoliação na medida certa

Quando há pelinhas aparentes, a esfoliação pode ser uma aliada importante para uniformizar a textura. No entanto, o excesso pode sensibilizar a região. O mais indicado é fazer esse processo no máximo uma vez por semana, com movimentos leves e produtos suaves. “A esfoliação precisa ser delicada. A ideia é remover o excesso de pele, não agredir os lábios”, orienta a maquiadora.

3. Evite o excesso de produto nos lábios

Antes de aplicar o batom, vale observar se há resíduos de balm, gloss ou outros produtos acumulados nos lábios. O excesso pode comprometer a fixação, fazendo com que a cor deslize, borre ou acumule nas linhas ao longo do dia. Um leve toque com lenço ou algodão já resolve: a ideia é manter os lábios macios e confortáveis, mas sem aparência úmida ou escorregadia.

O lápis labial funciona como uma base estratégica que define, fixa a cor e prolonga a durabilidade do batom (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

4. Contorno faz diferença

O lápis labial é um dos principais aliados para um acabamento mais preciso e duradouro. O contorno ajuda a definir os lábios, evita que o batom escorra e mantém o desenho mais bonito ao longo do dia. Como dica extra, o lápis também pode ser utilizado para preencher suavemente todo o lábio antes do batom. Esse fundo cria mais aderência para a cor, aumenta a durabilidade e faz com que o acabamento continue uniforme mesmo quando o produto começa a sair no centro. “O lápis funciona quase como uma base para o batom, ajudando a segurar a cor por mais tempo”, explica a especialista.

Sugestões de produto: Contorno Labial Princesas, da Fenzza.

5. Escolha a fórmula conforme o efeito desejado

A escolha do batom influencia diretamente no resultado e na resistência ao atrito. Fórmulas mate e de longa duração tendem a transferir menos, mas exigem lábios bem preparados, já que evidenciam qualquer ressecamento. As opções cremosas ou com brilho são mais confortáveis e fáceis de aplicar, mas pedem retoques ao longo do dia. O ideal é equilibrar o efeito desejado com a condição dos lábios.

Sugestões de produto: Be Peach, da BM Beauty; BT Vinyl, de Bruna Tavares; Lip Fix Glossy Tint, de Ruby Kisses.

6. Técnica de aplicação para um efeito à prova de beijos

Se a ideia é apostar em uma maquiagem de lábios realmente à prova de beijo, a combinação entre produto e aplicação faz toda a diferença. Batons de longa duração e acabamento mate costumam oferecer maior fixação e menor transferência, mas a forma de aplicar também influencia o resultado. Em vez de uma camada grossa de uma só vez, vale construir a cor aos poucos, com camadas leves, permitindo que o produto assente melhor nos lábios e dure por mais tempo.

Finalizar com um leve toque de lenço para retirar excessos ajuda a reduzir a transferência sem comprometer a intensidade da cor. “Camadas finas aderem melhor à pele e transferem menos. O excesso de produto é o que mais atrapalha nesse sentido”, finaliza Chloé Gaya.

Por Caroline Amorim