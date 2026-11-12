6 dicas para organizar as vendas e reduzir perdas

Atrair clientes é apenas uma parte do trabalho de quem administra uma empresa. Para transformar o interesse do público em vendas, é preciso organizar o atendimento, preparar os vendedores e acompanhar as negociações. Sem essa estrutura, oportunidades podem se perder por falta de retorno, propostas pouco claras ou indefinição sobre quem deve conduzir cada contato.

Segundo Gustavo de Oliveira, empresário e fundador da FGA Educação, a dificuldade costuma aparecer quando os resultados dependem de iniciativas isoladas. “Muitas empresas conseguem vender, mas dependem diretamente do dono ou de ações pontuais para fechar novos contratos. Quando não existe um processo claro, fica difícil entender o que funciona, corrigir problemas e planejar o crescimento”, explica.

Esses desafios estão entre os assuntos previstos no FGA Journey, encontro empresarial em Brasília que terá Alfredo Soares, cofundador do G4 Educação, entre os palestrantes. A programação também contará com Ravell Nava, Jonathan Souza, Diogo Guilhon, Antônio Alfonso, Eduardo Schroeder, Gustavo de Oliveira e Samuel Lacerda, com discussões sobre marketing, vendas, gestão, franquias e aplicação da inteligência artificial aos negócios.

A seguir, confira seis orientações para organizar a operação comercial e identificar pontos que precisam de ajustes!

1. Defina as etapas da venda

O processo comercial precisa mostrar o que acontece entre o primeiro contato e o fechamento da compra. Receber uma solicitação, entender a necessidade do consumidor, apresentar uma proposta e acompanhar a decisão são etapas que exigem responsáveis e critérios definidos.

Na prática, a empresa deve conseguir identificar em qual fase cada negociação está e qual será a próxima ação. Isso ajuda a evitar que um cliente fique sem atendimento porque cada vendedor acredita que o contato está sob responsabilidade de outra pessoa.

2. Entenda a necessidade antes de apresentar a oferta

Antes de enviar uma proposta, o vendedor precisa compreender o que o cliente procura, qual problema deseja resolver e quais condições influenciam sua decisão. Essa conversa permite avaliar se o produto ou serviço atende à demanda e quais benefícios devem ser explicados.

Perguntas sobre prioridade, prazo e expectativa de uso ajudam a tornar o atendimento mais objetivo. Também reduzem o risco de apresentar uma solução inadequada ou de prometer uma entrega que a empresa não consegue cumprir.

3. Estabeleça uma rotina de acompanhamento

Enviar um orçamento não encerra o trabalho comercial. É importante combinar quando haverá um novo contato e registrar dúvidas ou informações que ficaram pendentes durante a conversa.

O acompanhamento deve ter uma finalidade clara, como esclarecer condições, explicar a proposta ou verificar se a necessidade mudou. Repetir mensagens de cobrança sem acrescentar informação pode desgastar a relação e não ajuda a compreender o motivo da indecisão.

Observar os resultados de cada etapa da negociação facilita a identificação de falhas que podem comprometer o desempenho das vendas (Imagem: Zoran Jesic | Shutterstock)

4. Observe os números de cada etapa

Acompanhar apenas o faturamento mostra o resultado final, mas pode esconder dificuldades ao longo do caminho. Indicadores como quantidade de contatos recebidos, propostas enviadas, vendas concluídas e tempo de negociação ajudam a localizar os obstáculos.

Se há muitas propostas e poucos fechamentos, por exemplo, vale investigar a adequação das ofertas, a clareza das condições e os motivos de recusa. A análise deve considerar o contexto de cada negócio, sem atribuir automaticamente o problema ao desempenho dos vendedores.

5. Compartilhe informações e prepare a equipe

Conhecimentos sobre clientes, produtos e negociações não devem ficar concentrados no dono ou em um único funcionário. Registrar informações relevantes e discutir situações reais de atendimento facilita a continuidade do trabalho e a orientação de novos profissionais.

A preparação da equipe pode incluir simulações de conversas, análise de dúvidas frequentes e revisão de propostas. O objetivo é oferecer referências para o atendimento, preservando a capacidade de ouvir e adaptar a abordagem a cada consumidor.

6. Transforme o diagnóstico em ações concretas

Identificar falhas só produz mudanças quando há definição de prioridades, responsáveis e prazos. Em vez de tentar alterar toda a operação de uma vez, a empresa pode começar pelo problema que mais prejudica o atendimento e acompanhar o efeito da correção.

Uma medida inicial pode ser estabelecer um prazo de resposta aos contatos ou revisar propostas que geram dúvidas recorrentes. Depois, é necessário verificar se o ajuste melhorou a rotina e quais pontos ainda precisam de atenção. “O empresário precisa atrair clientes, formar bons vendedores e acompanhar os números da operação”, destaca Gustavo de Oliveira.

Por Carolina Lara