6 dicas para montar fantasias criativas, sustentáveis e econômicas para o Carnaval

Glitter, cores e criatividade seguem como marcas do Carnaval brasileiro, mas a forma de se vestir para os blocos tem passado por mudanças. Em meio ao aumento da discussão sobre consumo consciente e sustentabilidade, foliões têm buscado alternativas mais econômicas e responsáveis para montar suas fantasias, sem abrir mão da diversão.

Segundo o mestre Mauro Fiorani, professor de Moda da Faculdade Anhanguera Santana, o Carnaval deixou de ser apenas um momento estético. “A fantasia acompanha o contexto cultural. Hoje, também comunica escolhas conscientes e posicionamentos sobre consumo”, afirma.

A seguir, confira algumas dicas para montar produções criativas, sustentáveis e acessíveis!

1. Reaproveite peças do guarda-roupa

Camisas largas, shorts jeans, tops e vestidos básicos podem servir como base para produções criativas com pequenas intervenções. “Transformar uma roupa comum em fantasia reduz o consumo impulsivo, além de estimular a criatividade”, explica Mauro Fiorani.

2. Aposte na customização simples

Cortes estratégicos, amarrações, aplicação de patches, fitas e pedrarias ajudam a criar um visual carnavalesco sem grandes gastos. “A tendência é pensar o look como comunicação. Um detalhe bem planejado pode dizer mais do que uma fantasia pronta”, destaca Mauro Fiorani.

3. Busque peças em brechós e trocas

Brechós físicos, lojas online e trocas entre amigos são ótimas alternativas para quem busca economia e exclusividade. “Além do benefício ambiental, o brechó oferece originalidade e foge da padronização”, afirma o professor.

Com alguns acessórios, é possível criar um look carnavalesco sem comprar roupas novas (Imagem: Bernardo Emanu | Shutterstock)

4. Valorize acessórios e maquiagem

Tiaras, óculos, lenços, glitter e brilho ajudam a criar o clima carnavalesco sem a necessidade de comprar roupas novas. “Os acessórios reforçam a identidade e o caráter cultural da festa”, ressalta.

5. Combine roupas do dia a dia com criatividade

Uma tendência é substituir a fantasia completa por um styling com peças cotidianas, combinadas com maquiagem artística e acessórios chamativos. “Essa escolha reduz o descarte e amplia o significado da produção”, diz Mauro Fiorani.

6. Priorize consciência sem perder a diversão

Mais do que seguir tendências, a proposta é ampliar a reflexão sobre consumo. “O Carnaval continua sendo um espaço de liberdade e expressão. A diferença é que hoje existe uma preocupação maior com o impacto das escolhas”, conclui o especialista.

Por Priscila Dezidério