6 dicas para melhorar a linguagem corporal e o poder de influência

A linguagem corporal é uma parte essencial da comunicação humana, frequentemente transmitindo mais informações do que a fala. Gestos, expressões faciais, postura e movimentos podem refletir os sentimentos e as verdadeiras intenções da pessoa. Quando aliada à mensagem verbal, também reforça a clareza e a sinceridade do que está sendo comunicado.

A linguagem corporal é uma das precursoras do sucesso em negociações, vendas e apresentações pessoais. Segundo Fernanda de Morais, mentora de posicionamento de carreira, dominar este tipo de linguagem pode aumentar significativamente a capacidade de influenciar e liderar.

Por isso, a seguir, ela dá algumas dicas para dominar a linguagem corporal. Confira!

1. Postura de tronco

Manter uma postura ereta transmite segurança e confiança, além de facilitar a projeção da voz, tornando-a mais clara e firme.

2. Postura da cabeça

Falar com a cabeça inclinada pode dar uma impressão de imaturidade. Por isso, é importante manter a cabeça reta, com o queixo a 90º, evitando parecer soberbo ou simplório.

3. Espaço entre o braço e o torso

Um espaço reduzido pode transmitir tensão. Manter um espaço de três dedos entre o braço e o torso, sentado ou em pé, ajuda a transmitir serenidade e segurança.

4. Posição das pernas ao sentar

Sentar-se com as pernas muito abertas ou muito juntas pode transmitir desleixo ou tensão. Manter as pernas próximas ajuda a passar uma imagem equilibrada.

O cuidado com o olhar é importante durante a conversa (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5. Direcionamento do olhar

Olhar fixamente sem piscar pode parecer amedrontador, enquanto um olhar vago pode transmitir incerteza. Manter o olhar nos olhos do interlocutor, com leveza e firmeza, é essencial.

6. Cuidado com a falta de autoconsciência

A falta de autoconsciência é um dos erros mais comuns. “Muitas vezes, as pessoas pecam em detalhes, o que resulta em um posicionamento fraco e pouco influente”, destaca a especialista.

Melhore sua liderança e influência

Dominar a linguagem corporal é uma habilidade que pode influenciar diversos aspectos da vida profissional e pessoal. “Um líder que alinha seu discurso com sua linguagem corporal pode dobrar seu impacto”, afirma Fernanda. Com prática e autoconsciência, é possível usar essa ferramenta a seu favor, aumentando sua capacidade de influência e liderança.

Por Lais Fiocchi