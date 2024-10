6 dicas para manter o mega hair sempre bonito

O mega hair é uma técnica de alongamento capilar que adiciona fios artificiais ou naturais ao cabelo, proporcionando mais comprimento e volume de forma prática. Além disso, ele pode ser usado para dar mais corpo aos fios finos, criar texturas e até mesmo experimentar diferentes estilos e cores sem comprometer o cabelo natural.

Essa técnica oferece uma transformação rápida, permitindo que qualquer pessoa mude seu visual de forma simples e versátil. Apesar do método ser amplamente conhecido, existem técnicas que podem ultrapassar R$ 30 mil e são consideradas verdadeiras joias em muitos salões de beleza.

Entre os tons de mega hair mais procurados, estão os inspirados por celebridades como Marina Ruy Barbosa, Dua Lipa, Anitta e Giovanna Ewbank, que continuam a ser referências de estilo para muitas mulheres.

Uma joia para os cabelos

Em um mercado promissor no Brasil, profissionais da beleza se destacam com técnicas inovadoras que conquistam clientes e celebridades. Segundo Chris Rodrigues, idealizador da marca CR Hair e um dos principais nomes do segmento, a extensão capilar também deve ser valorizada como uma pedra preciosa.

“Quando criei a técnica de mega hair com fitas adesivas no país, sabia que, para conquistar o segmento de luxo, precisaria me diferenciar com a qualidade dos fios e métodos personalizados que valorizassem a naturalidade”, explica.

Chris Rodrigues, sempre à frente das tendências, com um foco em inovação e qualidade, tornou seu salão, Casa Chris Rodrigues, no Jardim Europa, em São Paulo, referência no mercado de extensão capilar premium e hoje atende celebridades, como Silvia Braz e Luciana Gimenez. “Valorizo cada fio de cabelo como uma verdadeira joia e acredito que esse mercado vai crescer ainda mais no Brasil”, revela.

É importante encontrar um bom profissional para a aplicação do mega hair (Imagem: Svitlana Sokolova | Shutterstock)

Cuidados antes de aplicar o mega hair

O hair stylist ressalta que é preciso cautela na hora de optar pelo novo visual. “Procure sempre um profissional de confiança e com experiência, que faça inicialmente uma avaliação do cabelo para saber se ele está saudável e apto para o alongamento. Caso contrário, mesmo com a melhor técnica e o melhor material, a extensão não terá durabilidade – sem contar os danos que pode causar aos fios”, alerta.

A qualidade do cabelo que será aplicado também é outro ponto importante a ser considerado. “O mercado de cabelos ainda é muito escasso, existem poucas opções boas e de qualidade, e isso influencia totalmente no resultado do mega hair”, explica o profissional.

Mantendo o mega hair perfeito

Abaixo, veja algumas dicas para manter a saúde e a beleza do mega hair e dos seus fios naturais por mais tempo!

Evite fazer procedimentos químicos no cabelo após a colocação; Nunca durma com o cabelo molhado; Durante a noite, se conseguir usar uma touca de cetim, inclua na sua rotina, pois ela vai ajudar a diminuir o frizz e manter a umidade natural do fio; Penteie o cabelo com delicadeza para evitar queda por tração. Separe o cabelo em seções e trabalhe uma mecha de cada vez. Devagar, penteie de cima para baixo. Prefira escovas e pentes flexíveis; Mantenha sua hidratação em dia, de acordo com a recomendação do seu profissional de confiança; Não prolongue o tempo de manutenção para manter o cabelo sempre com aspecto natural.

Por Caroline Cristina