6 dicas para manter a cor de cabelos tingidos por mais tempo

É natural que o cabelo tingido vá perdendo a intensidade da cor ao longo do tempo devido a fatores como lavagens frequentes, exposição ao sol e uso de ferramentas térmicas. Todavia, alguns cuidados específicos podem ajudar a minimizar esse desbotamento e prolongar a vivacidade da cor. Por isso, com a ajuda do hair stylist Bruno Lopes, listamos algumas dicas para você garantir que a coloração se mantenha bonita e vibrante por mais tempo. Confira!

1. Cabelos loiros

Cabelos loiros são delicados e, por isso, exigem cuidados especiais. Reconstrução é o tratamento mais recomendado para manter a cor e deixar os fios fortes e sedosos. No dia a dia, use produtos específicos para tons loiros e cabelos com química, que prolongará a cor feita no salão, não deixando apagar o brilho.

2. Cabelos escuros

Para manter os cabelos escuros sempre bonitos é necessário usar shampoo, condicionador e máscara (uma vez por semana). Se necessário, recomenda-se fazer um banho de brilho uma vez por mês no salão (tonalizante sem amônia).

3. Cabelos ruivos

Para manter os fios vermelhos impecáveis, não deixe de usar produtos específicos, pois o pH mais ácido ajuda a selar as escamas capilares e evita que o cabelo desbote facilmente. Entre outros cuidados, é importante fazer o retoque por, pelo menos, uma vez ao mês e hidratação a cada 15 dias.

Reduzir a frequência de lavagem do cabelo ajuda a manter a cor por mais tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Lave o cabelo com menos frequência

Lavar o cabelo todos os dias pode fazer com que a cor desbote mais rápido. Por isso, tente espaçar as lavagens para duas ou três vezes por semana. Além disso, utilize água fria ou morna, pois a água quente abre as cutículas do fio e facilita a perda de pigmento.

5. Proteja o cabelo do sol e do calor

A exposição ao sol é outro fator que pode acelerar o desbotamento da cor do cabelo. Por isso, use chapéus ou produtos com proteção UV. Além disso, utilize protetor térmico quando usar ferramentas de calor como secadores, chapinhas e babyliss.

6. Cuidado com piscina e água do mar

O cloro da piscina e água salgada do mar podem desbotar a cor do cabelo rapidamente. Por isso, antes do mergulho, molhe o cabelo com água limpa e aplique um leave-in para criar uma barreira protetora. Após nadar, lave o fio imediatamente para remover qualquer resíduo químico.

