6 dicas para lidar com a procrastinação

Atualmente, muitas pessoas se veem inundadas por uma imensidão de informações, principalmente provenientes da internet, enquanto simultaneamente precisam lidar com uma variedade de tarefas e compromissos diários, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

Todavia, esse excesso de estímulos mentais pode representar um desafio significativo para manter a concentração e a produtividade. Como resultado, torna-se ainda mais difícil cumprir as obrigações do dia a dia, muitas vezes resultando em procrastinação.

“Vivemos em uma época na qual a quantidade de informações disponíveis é esmagadora. Isso, combinado com a pressão para sermos produtivos o tempo todo, pode levar a um estado de paralisia, onde acabamos procrastinando tarefas importantes”, explica a psicóloga Gabriela Borba, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).

Procrastinação não é simplesmente uma questão de preguiça ou má gestão do tempo. Muitas vezes, é um mecanismo de enfrentamento para lidar com sentimentos de ansiedade, sobrecarga e perfeccionismo. “É importante reconhecer que procrastinar pode ser um sintoma de algo mais profundo. Identificar as causas subjacentes é o primeiro passo para enfrentá-la”, ressalta Gabriela Borba.

Por isso, a seguir, a especialista lista algumas dicas para melhorar o foco e combater a procrastinação. Confira!

1. Desconecte-se periodicamente

Reserve momentos específicos do dia para desconectar-se de dispositivos eletrônicos. Isso ajudará a reduzir a sobrecarga de informações e permitirá que sua mente descanse.

2. Defina prioridades

Utilize ferramentas como listas de tarefas e agendas para organizar suas atividades diárias. Priorize tarefas importantes e urgentes, e divida projetos grandes em etapas menores e mais gerenciáveis.

A meditação pode ajudar a se desligar dos problemas (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

3. Pratique a atenção plena

Técnicas de mindfulness podem ajudar a melhorar o foco e a reduzir a ansiedade. Dedique alguns minutos do dia à meditação ou exercícios de respiração.

4. Estabeleça limites de tempo

Trabalhe em blocos de tempo, conhecidos como a ‘técnica Pomodoro’, 25 minutos de trabalho focado seguidos de 5 minutos de pausa. Isso ajuda a manter a concentração e evitar a fadiga mental.

5. Mantenha o ambiente de trabalho organizado

Mantenha seu espaço de trabalho limpo e organizado. Um ambiente livre de distrações físicas contribui para uma mente mais focada.

6. Autocompaixão

Seja gentil consigo. Reconheça que é normal ter momentos de procrastinação e não se martirize por isso. Encare cada dia como uma nova oportunidade de melhorar.

A chave está no equilíbrio

Lidar com a procrastinação em uma era de produtividade e excesso de informação é um desafio, mas é possível com as estratégias certas. “A chave está em equilibrar a produtividade com momentos de descanso e autocuidado. Ao compreender as causas da procrastinação e adotar práticas para aumentar o foco, podemos melhorar significativamente nossa eficiência e bem-estar”, conclui a especialista.

Por Karine Bastida