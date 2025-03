6 dicas para escolher entre persianas e telas solares

A luz natural é essencial para tornar os ambientes mais aconchegantes e agradáveis. Todavia, quando em excesso, pode causar desconforto visual, aumentar a temperatura e até danificar móveis e objetos decorativos. Para controlar a luminosidade e garantir mais conforto, persianas e telas solares são opções amplamente utilizadas em projetos de arquitetura e interiores.

Além de controlar a entrada de luz ao longo do dia, esses elementos agregam funcionalidade e estética aos ambientes. No entanto, escolher o modelo ideal nem sempre é uma tarefa simples. Por isso, a arquiteta Isabella Nalon, à frente de seu próprio escritório e com ampla experiência no assunto, destaca os principais pontos a serem considerados. Confira!

1. Proteção solar da persiana

A profissional esclarece uma dúvida recorrente dos seus clientes: toda persiana possui proteção contra raios solares e ao calor? “A resposta é não”, revela, detalhando que o tipo de bloqueio está ligado ao tipo de tecido ou material utilizado na confecção do produto.

Ou seja: os modelos com PVC, poliéster ou fibra de vidro apresentam essa característica, mas, de acordo com Isabella Nalon, é necessário confirmar com o fabricante e consultar as especificações técnicas. Por outro lado, as persianas de tecidos mais comuns, tais como algodão e linho, por exemplo, não conseguem segurar adequadamente a entrada do sol.

“Salas e dormitórios, a depender do nível de incidência de sol, podem até ser compostas de cortinas com tecidos mais leves e naturais, sem a necessidade de tela solar”, detalha a arquiteta. No entanto, espaços como varandas, que recebem muita luz, demandam o emprego de materiais sintéticos e com tecnologia adequada.

2. Tipos de proteção da tela solar

Quando o assunto é tela solar, os tipos de vedação correspondem à abertura e tamanho da trama e são escolhidas de acordo com a necessidade de cada ambiente. O modelo de 1%, com uma trama mais fechada, é indicada para locais com sol recorrente e, segundo Isabella Nalon, o item não escurece completamente o ambiente, mas elimina os reflexos.

Já tela solar de 3% representa uma trama intermediária e uma certa visibilidade externa que a torna bastante requisitada em varandas de apartamentos e casas. Para completar, o porcentual de 5% é perfeito para ambientes cujo propósito é apenas reduzir um pouco a luminosidade, uma vez que por lá o sol não acomete em grandes proporções. “E ela permite uma visão bem interessante do lado externo”, complementa a arquiteta.

Entretanto, a definição ainda pode contemplar os tecidos elaborados com blackout ou semi blackout, que são encontrados em diversas cores. A dica compartilhada por ela é instalar as cortinas de forma que uma estejam sobrepostas à outra para impedir que o sol ultrapasse nas pequenas frestas, caso isso incomode o usuário.

Isabella Nalon ainda adiciona outra informação relevante. “Ao acender a luz à noite, quem está do lado de fora da residência consegue ver o que está acontecendo do lado de dentro; porém, a situação se difere no período diurno quando a tela solar agrega mais privacidade”.

As normas do condomínio precisam ser verificadas antes de instalar persianas ou telas solares nas varandas (Projeto: Isabella Nalon arquitetura e interiores | Imagem: Julia Herman)

3. Varandas, fechamento de sacadas e harmonia

Isabella Nalon aconselha: quem mora em apartamentos precisa verificar e seguir as normas do condomínio em questão – principalmente quando o foco for a varanda, que tem maior visibilidade no prédio como um todo. A depender do local, pode ser que ocorra uma padronização entre os apartamentos com o intuito de que o resultado fique mais harmônico.

4. Altura e peso

Ao planejar a instalação de persianas, é importante considerar alguns aspectos estruturais do ambiente. “No caso de sacadas fechadas por vidro ou de janelas muito grandes, devemos definir a altura das persianas, pois essa informação impacta diretamente no peso e se será necessário fazer um reforço, caso o forro seja de gesso”, adverte a profissional, detalhando que os fornecedores são capazes de realizar um cálculo prévio com base nas dimensões do local e no número de divisões.

5. Persianas automatizadas

Para simplificar a rotina, a opção de incluir persianas automatizadas é uma excelente ideia. Segundo a arquiteta, o trabalho de instalação consiste em embutir um motor no forro e deixar um ponto de energia disponível. “O funcionamento é muito prático e pode ser acionado via controle remoto ou conectado pela Alexa”, conta.

6. Cuidados importantes

Com relação à limpeza e manutenção das persianas, tudo vai depender do modelo escolhido. No entanto, cuidados básicos como o uso de espanadores, além da limpeza de rotina com água e sabão neutro são bem-vindos. “Mesmo assim, aconselha-se, uma vez por ano, a contratação de uma empresa especializada para realizar a higienização de forma mais efetiva”, diz Isabella Nalon.

Por Karina Monteiro