6 destinos para um roteiro gastronômico no interior de São Paulo

Viajar pelo interior de São Paulo tem se tornado uma oportunidade cada vez mais valorizada por quem busca experiências que vão além do turismo tradicional. A gastronomia, nesse cenário, assume papel central ao conectar sabores, cultura local e o tempo dedicado à mesa.

De cidades serranas a destinos conhecidos pelo enoturismo, o estado reúne opções que agradam diferentes estilos, sempre com propostas que valorizam o ambiente, os ingredientes e a experiência como um todo.

A seguir, confira alguns destinos que merecem entrar no roteiro!

1. Campos do Jordão

Tradicional destino de montanha, Campos do Jordão também se consolidou como um polo gastronômico com forte influência europeia. A Cervejaria Baden Baden é um dos pontos mais visitados, combinando rótulos artesanais com um ambiente que convida à permanência. Já o Di Paolo, inspirado na culinária da imigração italiana da Serra Gaúcha, se destaca pela proposta de sequência de pratos servidos à mesa com todas as opções à vontade, valorizando o tempo e a experiência do cliente.

2. Santo Antônio do Pinhal

Com clima tranquilo e cercado pela natureza, o destino tem se destacado pela gastronomia que valoriza ingredientes locais e preparos artesanais. O Arco-Íris Restaurante é conhecido pela cozinha que resgata sabores afetivos e receitas tradicionais, enquanto o ArauKarién reforça a conexão com o território, com pratos e cervejas que dialogam com a serra e a produção local.

3. São José dos Campos

Com uma cena gastronômica em constante evolução, a cidade reúne desde espaços tradicionais até propostas mais contemporâneas, que exploram diferentes experiências à mesa. O Tap House Capitano se destaca pela proposta voltada à cultura cervejeira, com variedade de chopes no tap e um ambiente descontraído que valoriza o encontro e a experimentação.

Já o Dipa Rooftop amplia a experiência ao unir gastronomia, coquetelaria e uma vista privilegiada da cidade, com destaque para a ponte estaiada e o anel viário, criando um cenário que transforma o momento à mesa.

A Rota do Vinho faz de São Roque um clássico gastronômico paulista (Imagem: CAIO MUNIZ | Shutterstock)

4. São Roque

Conhecida pela Rota do Vinho, São Roque é um dos destinos mais procurados para quem busca experiências que unem gastronomia e enoturismo. Entre os destaques estão a Quinta do Olivardo, que aposta na culinária portuguesa, e o Restaurante Don Patto, com pratos típicos italianos em um ambiente familiar. A região também conta com diversas vinícolas que oferecem degustações e experiências harmonizadas.

5. São Bento do Sapucaí

Mais tranquila e com forte ligação com a natureza, a cidade tem atraído visitantes em busca de experiências mais autênticas. Restaurantes como o Trincheira Gastronomia e o Sabor da Serra valorizam ingredientes locais e menus sazonais, criando uma experiência que reforça a conexão com o território e o ritmo mais desacelerado da região.

6. Cunha

Conhecida pela produção artesanal e pela forte identidade cultural, Cunha também tem se destacado no cenário gastronômico. O Restaurante Drão é uma das principais referências, com uma cozinha contemporânea que valoriza ingredientes brasileiros. Já o Ateliê da Cerveja Cunha oferece uma experiência que une produção artesanal e gastronomia, reforçando o caráter criativo do destino.

Turismo com sabor e identidade local

A valorização do tempo à mesa e a busca por experiências mais completas têm transformado a forma como as pessoas escolhem seus destinos. No interior de São Paulo, a gastronomia se apresenta como um convite não apenas ao consumo, mas à vivência, unindo sabor, ambiente e memória em cada parada.

Por Maria Clara Ruza