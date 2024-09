6 curiosidades sobre a mulher do signo de Libra

Libra, o sétimo signo do zodíaco, é classificado como cardinal, governado pelo planeta Vênus e responsável pela regência da casa 7 no Mapa Astral. As mulheres librianas exalam charme e delicadeza. Essas nativas gostam da elegância na hora de escolher roupas e acessórios, independentemente do estilo. “Não importa se são roupas caras ou aquelas que todo mundo tem no fundo do guarda-roupa. Uma libriana sempre estará perfeita no look e com um sorriso nos lábios”, conta o astrólogo Brendan Orin.

A seguir, confira outras curiosidades sobre a mulher do signo de Libra!

1. Inteligente e justa

Libra é classificado como um signo do elemento Ar elevado. Isso implica que, ao interagir com os outros, a librina possui uma mentalidade perspicaz, semelhante à de uma juíza – como o símbolo do zodíaco –, e atua como uma mediadora nata que consegue perceber imparcialmente as várias facetas de uma questão e advogar de maneira articulada por cada uma delas. “Possui inteligência perspicaz e o tino para os negócios, em especial os que envolvem networking e comunicação. Essas áreas podem levá-la a conquistar todos os sonhos”, explica Brendan Orin.

Sua natureza diplomática e desejo de harmonia também consistem em uma inclinação para agir em prol de justiça. “A libriana é muito justa e não tem problema em reconhecer quando está errada em uma situação. Mas, como está sempre em busca da igualdade, não deixará de evidenciar a parcela de culpa da pessoa amada. Por conta disso, pode passar horas discutindo a relação, procurando encontrar um meio para ajustar o relacionamento – de modo que fique bom para os dois”, comenta a astróloga Thais Mariano.

2. Líder natural

Libra é um dos signos cardinais do zodíaco e, devido a essa natureza, a libriana é uma líder natural e inovadora, que possui muitas ideias criativas e energia para colocá-las em prática. Essa habilidade de liderança muitas vezes a coloca no centro das atenções, pois as pessoas ao seu redor tendem a reconhecer e confiar em sua capacidade de ponderação.

A mulher do signo de Libra pode ter dificuldade para tomar decisões (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

3. Dificuldade em tomar decisões

Embora sejam conhecidas por sua diplomacia, as mulheres do signo de Libra podem ter dificuldade em tomar decisões importantes. Isso ocorre porque tendem a pesar todas as opções detalhadamente, temendo escolher o caminho errado e desequilibrar as coisas. Isso pode levá-las a serem vistas como indecisas em determinadas situações e gerar ansiedade nelas.

“[…] A vontade de correr e realizar logo os planos pode ser muito forte, ainda mais quando sentem que perderam muito tempo. Precisam exercitar a calma e esperar o tempo de cada coisa. Aprender a aproveitar os conhecimentos e as oportunidades que surgem pode ser uma grande ferramenta”, indica Brendan Orin.

4. Romântica idealizadora

A mulher do signo de Libra possui uma tendência romântica e idealizadora, o que a torna única em suas abordagens amorosas. Ela é profundamente afetiva e apaixonada, muitas vezes sendo cativada por gestos românticos e conexões emocionais significativas. Seu coração é guiado por um desejo de encontrar o amor “perfeito” e duradouro, e tal nativa pode ser bastante imaginativa quando se trata de criar cenários românticos.

5. Extremamente sociável

A mulher de Libra é habilidosa em manter conversas envolventes, já que é muito comunicativa, e adora estar em companhia, bem como fazer novas amizades. Librianas florescem quando estão rodeadas por outras pessoas. A sociabilidade é uma das características essenciais da natureza desse signo, algo que pode ser aproveitado para estabelecer networking nos negócios.

6. Muito racional

A mulher do signo de Libra é muito racional e gosta de pensar e analisar com clareza tudo aquilo que faz. Em um relacionamento, seja ele amoroso ou não, ela compreende a importância da reciprocidade; porém, ainda sente a necessidade de se valorizar e encontrar um espaço seguro.

“Quando a libriana se apaixona é quando ela realmente consegue deixar um tanto de lado todo esse idealismo e racionalidade para viver mais profundamente a sua essência”, acrescenta Thaís Mariano.