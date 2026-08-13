6 cuidados para facilitar a rotina de crianças canhotas na escola

Para a maioria das crianças, atividades como escrever, recortar, desenhar ou organizar o material escolar fazem parte da rotina sem grandes dificuldades. Para quem é canhoto, porém, algumas dessas tarefas podem exigir adaptações, pois grande parte dos objetos e espaços utilizados no dia a dia ainda é pensada para pessoas destras. No ambiente escolar, cuidados simples podem ajudar a garantir mais conforto, autonomia e segurança para essas crianças.

Para marcar o Dia Internacional do Canhoto, celebrado em 13 de agosto, a pediatra Andréa Melo, professora de pós-graduação da Afya Educação Médica Recife, orienta sobre medidas que podem facilitar a rotina escolar das crianças canhotas. Confira!

1. Respeite a mão dominante

A criança não deve ser forçada a utilizar a mão direita para escrever ou realizar outras atividades. A preferência manual faz parte do desenvolvimento e deve ser respeitada. Pais e professores podem observar qual mão a criança utiliza naturalmente para tarefas que exigem maior precisão.

“Ser canhoto é uma característica natural do desenvolvimento e não precisa ser corrigida. O mais importante é respeitar sua lateralidade e oferecer condições para que ela desenvolva suas habilidades com conforto e segurança”, explica a pediatra.

2. Atenção à posição na carteira

A organização do espaço pode fazer diferença para uma criança canhota. A disposição das carteiras também pode ser pensada para facilitar os movimentos e permitir que a criança encontre uma posição confortável para realizar as atividades. “É importante garantir que ela tenha espaço suficiente para movimentar o braço durante a escrita, por exemplo”, aconselha Andréa Melo.

3. Observe a postura durante a escrita

Cada criança encontra naturalmente uma maneira de posicionar a mão, o braço e o papel para escrever. Por isso, pais e professores devem evitar impor uma determinada forma. Além disso, ao escrever da esquerda para a direita, o canhoto tende a cobrir o próprio texto com a mão, o que pode levá-lo a dobrar o punho em formato de “gancho” ou inclinar excessivamente o corpo. Orientar a criança a posicionar a folha com uma leve inclinação para a direita facilita a visualização da escrita, reduz a fadiga no pulso e evita dores no pescoço e nos ombros.

Oferecer materiais escolares adaptados para canhotos pode facilitar a realização das tarefas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Escolha materiais adequados

Tesouras, apontadores, carteiras e outros materiais escolares normalmente são desenvolvidos pensando predominantemente em destros. Quando houver opção, oferecer produtos adaptados para canhotos pode facilitar a realização das tarefas.

“Mais do que comprar uma grande quantidade de materiais específicos, o recomendado é identificar quais objetos realmente dificultam a rotina da criança e buscar alternativas que favoreçam sua autonomia”, aconselha Andréa Melo.

5. Evite transformar a diferença em problema

Comentários ou comparações podem fazer com que a criança perceba o fato de ser canhota como uma desvantagem. A escola e a família devem tratar a característica com naturalidade, sem estimular a ideia de que existe uma forma “certa” de utilizar as mãos.

“A criança precisa perceber que ser canhota não a torna diferente de maneira negativa. O papel dos adultos é ajudá-la a encontrar estratégias para realizar as atividades da melhor maneira, sem transformar sua lateralidade em um obstáculo”, destaca a especialista.

6. Saiba quando buscar orientação

Ser canhoto, por si só, não significa que a criança precise de acompanhamento médico. Entretanto, dificuldades persistentes de coordenação motora, dor, desconforto ou resistência durante atividades que envolvem escrita e outros movimentos de precisão merecem atenção. Nesses casos, o pediatra pode avaliar o desenvolvimento da criança e indicar, quando necessário, uma avaliação complementar.

No fim, tornar a rotina escolar mais confortável para crianças canhotas não exige grandes mudanças. Pequenas adaptações nos materiais, no espaço e na forma como os adultos orientam essas atividades podem contribuir para que elas desenvolvam suas habilidades com mais autonomia e confiança. Mais do que adaptar a criança a um mundo pensado para destros, o desafio é adaptar o ambiente para acolher diferentes formas de aprender e realizar as tarefas.

Por Mario Tavares