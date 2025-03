6 cuidados ao praticar exercício físico no calor intenso

Treinar em dias quentes exige mais do que apenas disposição. O calor pode sobrecarregar o organismo, tornando a atividade física mais desgastante e aumentando o risco de complicações. Por isso, estratégias inteligentes são essenciais para manter o rendimento sem comprometer a saúde. Afinal, elas permitem aproveitar os benefícios dos exercícios sem desconforto ou riscos.

Um dos efeitos que o calor extremo provoca no organismo é a vasodilatação, que diminui a pressão arterial e a capacidade de levar e receber nutrientes necessários às células, especialmente as musculares, recrutadas durante o exercício.

“Se, nos dias muito quentes, a pessoa insistir em fazer os mesmos movimentos com que está acostumada em outros períodos buscando o mesmo desempenho, ela poderá sentir fraqueza, náusea, dores de cabeça e chegar até ao desmaio de fato”, alerta Lucas Voltolini, professor de Educação Física da UniSociesc. No caso de qualquer um destes sintomas, a orientação é interromper a atividade física imediatamente.

Mudanças na rotina são necessárias

Segundo o professor, mesmo quem já está acostumado com a prática de atividade física em ambientes abertos e se hidrata muito bem pode sentir algum desconforto em função do calor excessivo que estamos vivenciando.

“Se a pessoa está acostumada a correr no final da tarde, por exemplo, neste período é melhor fazer a atividade de noite ou bem cedo pela manhã. Se a pessoa está iniciando a atividade física, é melhor evitar os exercícios ao ar livre e preferir uma academia com a temperatura controlada”, explica Lucas Voltolini.

Cuidados ao praticar atividade física

A seguir, veja seis dicas para continuar se movimentando com segurança mesmo sob temperaturas elevadas!

1. Aumente a hidratação

Beba bastante água antes, durante e após o exercício para evitar a desidratação. Evite bebidas que contenham cafeína ou álcool, pois podem aumentar a desidratação. A indicação básica é o consumo de 35 ml por quilo de peso, mas, em dias quentes, essa necessidade de água aumenta bastante.

“Quando iniciamos um exercício, o corpo começa a transpirar. A sudorese é um processo de autorregulação que busca refrescar o corpo. Mas quanto mais transpiração, mais perda de líquido também. E nos dias quentes este processo fica mais intenso. Por isso, o cuidado com a hidratação adequada é fundamental para o rendimento de qualquer treinamento e para o bem-estar geral da pessoa”, ressalta o profissional.

2. Roupas e acessórios apropriados

Use roupas leves, de tecidos que permitam a evaporação do suor, ajudando na regulação da temperatura corporal. Opte por cores claras, que refletem a luz solar em vez de absorvê-la. Use bonés, viseiras ou roupas que protejam partes expostas do corpo.

3. Horários adequados para o treino

Evite exercícios intensos nos horários mais quentes do dia. Opte por treinar de manhã cedo ou à noite, quando as temperaturas são mais amenas. Aplique protetor solar antes de se exercitar ao ar livre para prevenir queimaduras solares.

Pausas frequentes para descanso são importantes para o corpo, especialmente em condições de calor extremo (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

4. Adapte a intensidade do treinamento

Reduza a intensidade do exercício em condições de calor extremo. Dê tempo ao seu corpo para se adaptar gradualmente ao ambiente mais quente. Aclimatize-se gradualmente ao ambiente quente, aumentando progressivamente a duração e a intensidade do exercício. Faça pausas frequentes para descanso e reidratação durante a prática.

5. Escute o seu corpo

Esteja atento aos sinais de superaquecimento, como tonturas, náuseas, fraqueza ou confusão. Pare a atividade imediatamente se sentir algum desses sintomas e procure um local mais fresco. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar um novo programa de exercícios, especialmente se tiver condições médicas preexistentes.

6. Aproveite ambientes controlados

Se possível, opte por ambientes climatizados ou locais com sombra durante a prática. Lembre-se de que cada pessoa é única, e a capacidade de lidar com o calor pode variar. É fundamental prestar atenção aos sinais do corpo e ajustar a prática de exercícios conforme necessário para garantir a segurança e o desfrute da atividade física.

Por Genara Rigotti