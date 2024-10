6 cristais que ajudam a aliviar os sintomas da TPM

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Há alguns anos, falar sobre menstruação era considerado um tabu. Apesar disso, no passado, o sangue menstrual era considerado sagrado e representava uma conexão com o divino. Contudo, mesmo olhando por esse lado positivo, durante o período pré-menstrual, muitas mulheres sentem cólica, dor de cabeça e nas costas e outros sintomas desconfortáveis.

De acordo com a espiritualista Juliana Viveiros, uma solução para ajudar a aliviar os sintomas da tensão pré-menstrual (TPM) são os cristais. Isso porque eles emanam energia e têm o poder de transmutação. Ou seja, podem transformar uma energia negativa – de baixa vibração – em algo que seja benéfico para a mulher que sofre com os sintomas típicos desse período.

“Quem se sente desanimada pode escolher um cristal que traga mais energia. Para as que se sentem deprimidas, podem utilizar uma combinação de pedras que evitam essa tristeza e promovem o bem-estar e a alegria, tem cristal para todas as fases”, explica.

Abaixo, Juliana Viveiros lista 6 cristais que ajudam a lidar com o desconforto e proporcionam bem-estar. Confira!

1. Quartzo rosa aumenta o amor-próprio

O quartzo rosa é indicado para afastar o clima ruim (Imagem: olhovyi_photographer | Shutterstock)

Esse é um dos cristais mais lembrados. Símbolo do amor e da feminilidade, o quartzo rosa amplifica o amor-próprio, a cura interior e aumenta a confiança. No período menstrual, serve para afastar o clima ruim.

2. Granada ajuda quem se sente vulnerável

Esse é um cristal muito utilizado em joias. Sua cor vermelha lembra o sangue menstrual, promovendo um momento de reflexão e união com a natureza. A pedra granada é capaz de canalizar energias de empoderamento. É muito indicada para mulheres que se sentem vulneráveis ou sem forças.

3. Turquesa promove calmaria

A pedra turquesa tem aquele lindo tom azul-esverdeado que lembra um oceano profundo, límpido e calmo. Essa pedra estabiliza o humor e promove a calmaria na mente e no coração.

Dica: use antes de entrar no período da TPM e a tenha sempre perto de si quando se sentir nervosa, irritada ou estressada.

4. Ametista ajuda na conexão espiritual

Ametista é indicada para encontrar sabedoria e equilíbrio (Imagem: ju_see | Shutterstock)

Essa pedra nos conecta com o mundo espiritual, abrindo portas para a sabedoria e o equilíbrio. Quando se sentir perdida ou sozinha, tenha perto de você uma ametista e sinta a vibração do universo a seu favor.

Dica: essa pedra também é ótima para quem gosta de meditar.

5. Crisocola ajuda a curar

Se você sofre com cólicas intensas, o cristal crisocola tem poderes curativos e uma profunda ligação com a energia feminina. Ele promove o bem-estar físico, emocional e espiritual.

6. Pedra da Lua melhora a intuição

É comum escutarmos o termo “fulana é de lua”, que nada mais é que uma variação do estado de espírito. A Pedra da Lua age como uma forma de você se conhecer mais e sofrer menos com as variações. Ela aumenta a intuição e promove a calma.

Como limpar e energizar os cristais?

Antes de utilizar qualquer cristal, o ideal é que você o energize a fim de que ele tenha o máximo de efeito sobre você. Para isso, deixe-o sob a luz da Lua cheia durante uma noite inteira, pois o astro é rico em potência, devido à luminosidade que emana. Outra possibilidade é deixar seus cristais tomarem banho de sol durante a tarde, mas cuidado: algumas pedras podem ser sensíveis ao calor.

Além disso, você pode banhá-los em água corrente. Entretanto, algumas pedras são sensíveis e podem oxidar após terem contato com a água. Por último, você também pode limpá-las com a fumaça de um incenso de sua preferência. “O trio cristal, aromaterapia e cromoterapia são um espetáculo para mulheres em período menstrual”, conclui a espiritualista Juliana Viveiros.

Por Luana Farias