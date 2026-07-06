6 combinações entre medicamentos e alimentos que devem ser evitadas

A forma como os medicamentos são consumidos pode interferir diretamente na sua eficácia e na sua segurança. A combinação com outros remédios, bem como com determinados alimentos, bebidas ou até hábitos do dia a dia, pode influenciar o efeito ou mesmo aumentar o risco de reações indesejadas. Por isso, é necessário cuidado e orientação adequada para garantir que o tratamento funcione corretamente.

“Alguns alimentos podem alterar a absorção, a metabolização ou até potencializar os efeitos dos medicamentos. Por isso, é fundamental seguir corretamente as orientações de uso e, sempre que possível, tirar dúvidas com um profissional de saúde”, orienta Lincoln Cardoso, coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera.

A seguir, confira algumas combinações entre medicamentos e alimentos que devem ser evitadas!

1. Leite e antibióticos

O consumo de leite e derivados com alguns antibióticos pode prejudicar a absorção do medicamento pelo organismo. Isso acontece porque o cálcio presente nesses alimentos pode se ligar ao princípio ativo do remédio, reduzindo a sua eficácia. Por isso, o ideal é respeitar um intervalo entre a ingestão do antibiótico e de laticínios, sempre com base na orientação de um farmacêutico de confiança.

2. Álcool e medicamentos em geral

A ingestão de bebidas alcoólicas durante o uso de medicamentos deve ser evitada. O álcool pode potencializar efeitos colaterais, como sonolência e tontura, além de sobrecarregar o fígado, órgão responsável por metabolizar muitas substâncias. Em alguns casos, a combinação pode ser perigosa.

3. Café e medicamentos estimulantes ou ansiolíticos

A cafeína pode interferir na ação de alguns medicamentos, principalmente aqueles que atuam no sistema nervoso central. Em alguns casos, pode aumentar efeitos como agitação e ansiedade; em outros, pode reduzir o efeito de medicamentos calmantes, ansiolíticos e sedativos.

O consumo de alimentos ricos em gordura pode alterar a forma como o corpo absorve medicamentos, modificando seus efeitos (Imagem: fast-stock | Shutterstock)

4. Alimentos ricos em gordura e certos medicamentos

Refeições muito gordurosas podem retardar a absorção de alguns medicamentos, atrasando o início do efeito. Em outros casos, podem até aumentar a absorção de forma descontrolada, elevando o risco de efeitos colaterais. A regra geral é ingerir os remédios 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições, a menos que o médico indique o contrário.

5. Suco de grapefruit (toranja) e diversos remédios

Embora não seja tão comum no Brasil, o suco de grapefruit é conhecido por interferir na ação de diversos medicamentos, especialmente aqueles usados para colesterol e pressão arterial. Ele pode aumentar a concentração do princípio ativo do medicamento no organismo, elevando o risco de reações adversas e efeitos colaterais.

6. Vegetais verde-escuros e anticoagulantes

Alimentos como couve, espinafre e brócolis são ricos em vitamina K, que pode interferir na ação de medicamentos anticoagulantes. Isso não significa que devem ser evitados completamente, mas é importante manter um consumo equilibrado e constante.

Sempre siga as orientações

Segundo o professor Lincoln Cardoso, o principal cuidado é evitar a automedicação e sempre seguir as orientações da bula ou de um profissional de saúde. “Pequenos hábitos, como tomar o medicamento com água e respeitar os horários, fazem toda a diferença no resultado do tratamento”, finaliza.

Por Priscila Dezidério