6 chás para os rins: veja opções naturais para complementar os cuidados com a saúde

Os rins desempenham funções muito importantes no equilíbrio do organismo, como filtrar o sangue, eliminar toxinas e manter os níveis adequados de água e sais minerais. No entanto, fatores como má alimentação, baixo consumo de água e uso excessivo de medicamentos os sobrecarregam silenciosamente ao longo do tempo.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença renal crônica (DRC) é uma causa relevante de morbimortalidade no Brasil e no mundo. A entidade estima que a condição afeta cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 850 milhões de pessoas.
Para manter esses órgãos funcionando bem, é importante adotar hábitos saudáveis, como beber bastante água, praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada com pouco sal e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. Além disso, incluir na rotina chás com propriedades específicas pode contribuir para a saúde dos rins. Confira!
1. Chá de salsinha com coentro e limão-siciliano
Ingredientes
- 250 ml de água
- 1 colher de sobremesa de salsinha picada
- 1 colher de sobremesa de coentro picado
- Suco de 1/2 limão-siciliano
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até ferver. Desligue o fogo e adicione a salsinha e o coentro. Tampe e deixe em infusão por cerca de 15 minutos. Coe e adicione o suco do limão-siciliano. Sirva em seguida.
2. Chá de alfavaca
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas frescas ou secas de alfavaca
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente a alfavaca, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e beba morno.
3. Chá de quebra-pedra
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de quebra-pedra
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione as folhas de quebra-pedra, tampe e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe e sirva morno ou em temperatura ambiente.
4. Chá de cabelo de milho
Ingredientes
- 1 colher de sopa de cabelo de milho-verde seco
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione imediatamente o cabelo de milho-verde. Após, tampe a panela e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe com uma peneira fina antes de servir.
5. Chá de dente-de-leão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno, preferencialmente fora das refeições.
6. Chá de hibisco
Ingredientes
- 1 colher de sopa de flores secas de hibisco
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo, adicione as flores secas de hibisco e tampe. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e sirva morno ou frio.