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6 chás para os rins: veja opções naturais para complementar os cuidados com a saúde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 12/06/26 16h06
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Chá de salsinha com coentro e limão-siciliano (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Os rins desempenham funções muito importantes no equilíbrio do organismo, como filtrar o sangue, eliminar toxinas e manter os níveis adequados de água e sais minerais. No entanto, fatores como má alimentação, baixo consumo de água e uso excessivo de medicamentos os sobrecarregam silenciosamente ao longo do tempo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença renal crônica (DRC) é uma causa relevante de morbimortalidade no Brasil e no mundo. A entidade estima que a condição afeta cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 850 milhões de pessoas.

Para manter esses órgãos funcionando bem, é importante adotar hábitos saudáveis, como beber bastante água, praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada com pouco sal e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. Além disso, incluir na rotina chás com propriedades específicas pode contribuir para a saúde dos rins. Confira!

1. Chá de salsinha com coentro e limão-siciliano

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 colher de sobremesa de salsinha picada
  • 1 colher de sobremesa de coentro picado
  • Suco de 1/2 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até ferver. Desligue o fogo e adicione a salsinha e o coentro. Tampe e deixe em infusão por cerca de 15 minutos. Coe e adicione o suco do limão-siciliano. Sirva em seguida.

2. Chá de alfavaca

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas frescas ou secas de alfavaca
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente a alfavaca, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e beba morno.

3. Chá de quebra-pedra

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de quebra-pedra
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione as folhas de quebra-pedra, tampe e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe e sirva morno ou em temperatura ambiente.

Copo de chá de cabelo de milho ao lado de fios secos da planta sobre uma superfície de madeira clara
Chá de cabelo de milho-verde (Imagem: Boryana Manzurova | Shutterstock)

4. Chá de cabelo de milho

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de cabelo de milho-verde seco
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione imediatamente o cabelo de milho-verde. Após, tampe a panela e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe com uma peneira fina antes de servir.

5. Chá de dente-de-leão

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno, preferencialmente fora das refeições.

6. Chá de hibisco

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores secas de hibisco
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo, adicione as flores secas de hibisco e tampe. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e sirva morno ou frio.

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