6 chás com marcela e seus benefícios para a saúde

A marcela, planta medicinal típica da América do Sul, mantém o seu espaço na medicina popular graças às propriedades terapêuticas presentes em suas flores e folhas. Ricas em antioxidantes, flavonoides e óleos essenciais, elas oferecem efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e calmantes — características que explicam o uso frequente da erva no alívio de dores de cabeça, cólicas, desconfortos digestivos e até sintomas de ansiedade.

Entre as formas mais conhecidas de consumo está o chá, preparado com flores secas. De sabor suave e aroma marcante, a infusão auxilia na digestão, melhora a qualidade do sono e pode ajudar a atenuar sintomas de resfriados e gripes. Simples de preparar e acessível, a bebida reforça como a sabedoria popular e a ciência podem caminhar juntas na busca por mais equilíbrio e bem-estar no dia a dia.

A seguir, aprenda a preparar 6 chás com marcela e conheça seus benefícios para a saúde!

1. Chá de marcela contra desconforto intestinal

O chá de marcela é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, digestivas e calmantes. Ele ajuda a aliviar desconfortos estomacais, como indigestão e cólicas, além de promover o relaxamento e reduzir o estresse.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de marcela

secas de marcela 200 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione as folhas de marcela. Tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

2. Chá calmante de marcela com camomila

A combinação da camomila com a marcela resulta em um chá de efeito relaxante e tranquilizante. Enquanto a camomila auxilia no combate à insônia, à ansiedade e ao estresse, a marcela reforça a ação calmante, promovendo o alívio de tensões físicas e emocionais e favorecendo uma noite de sono mais reparadora.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de marcela

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 xícara de chá de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e a camomila. Ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

3. Chá de marcela com hortelã

A hortelã tem propriedades refrescantes e antiespasmódicas, que auxiliam na melhora da digestão, redução de gases e alívio das náuseas. Quando combinada com a marcela, ela potencializa o alívio de desconfortos intestinais e ajuda a aliviar tensões musculares.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de marcela

1 colher de sopa de folhas frescas de hortelã

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e de hortelã. Ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e sirva em seguida.

Chá de marcela com gengibre (Imagem: Rui Elena | Shutterstock)

4. Chá de marcela com gengibre para melhorar a digestão

O gengibre é conhecido por estimular a digestão, aliviar náuseas e reduzir inflamações. Quando combinado à marcela no chá, potencializa o efeito relaxante e anti-inflamatório, tornando-se um aliado natural no alívio de dores estomacais e desconfortos digestivos.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de marcela

1 pedaço de gengibre descascado

descascado 300 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparar

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e o gengibre e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo e coe o chá. Adoce com mel e sirva em seguida.

5. Chá de marcela com erva-doce

A erva-doce é conhecida por combater náuseas, reduzir cólicas e favorecer a digestão. Combinada à marcela, reforça o efeito relaxante e contribui para o alívio de tensões físicas, proporcionando sensação de leveza e equilíbrio ao corpo.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de marcela

1 colher de sopa de sementes de erva-doce

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de marcela e as sementes de erva-doce. Ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e sirva em seguida.

6. Chá de marcela com alecrim

A marcela contribui para o relaxamento do corpo e auxilia na digestão, enquanto o alecrim estimula a circulação, fortalece a memória e protege contra os efeitos dos radicais livres. O resultado é uma bebida que acalma sem retirar a vitalidade.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de marcela

1 ramo pequeno de alecrim fresco

fresco 2 xícaras de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a marcela e o alecrim. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por 5 minutos. Desligue, tampe e deixe descansar por mais 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Embora os chás naturais ofereçam diversos benefícios e possam ser aliados no bem-estar diário, é importante lembrar que eles não substituem o acompanhamento médico nem tratamentos prescritos. Cada organismo reage de maneira diferente, e o consumo em excesso ou sem orientação pode causar efeitos indesejados. Por isso, o ideal é utilizá-los como complemento de uma rotina saudável e, em caso de dúvidas, buscar a orientação de um profissional de saúde.