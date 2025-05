6 benefícios do pimentão para a saúde

Originário do Sul do México e América Central, o pimentão faz parte da família das solanáceas, como a batata, o tomate, o jiló, a berinjela e as pimentas. Amplamente utilizado na culinária mundial, ele é conhecido por seu sabor intenso e aroma marcante, que dão um toque especial no preparo de diversos pratos, como molhos, saladas e até refogados.

Além disso, a sua variedade de nutrientes chama atenção, por ser fonte de vitaminas e sais minerais, como potássio, ferro e fósforo, essenciais para a saúde do organismo. A seguir, conheça alguns benefícios do pimentão!

1. Fortalece o sistema imunológico

O pimentão, especialmente o amarelo, é uma das hortaliças mais ricas em vitamina C. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g dele cru oferece cerca de 189 mg de vitamina C — uma quantidade significativa que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando na prevenção de infecções e na recuperação de doenças, como a anemia.

Além disso, o pimentão contém betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A, essencial para a manutenção das mucosas e da pele, componentes importantes das defesas naturais do organismo.

2. Favorece a saúde do coração

O pimentão é fonte de potássio, mineral que ajuda a regular a pressão arterial, equilibrando os níveis de sódio no organismo e contribuindo para o bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

3. Prolonga a saciedade

O pimentão é um alimento com poucas calorias e pode aumentar a saciedade devido ao seu alto teor de fibras alimentares, responsáveis por desacelerar o esvaziamento gástrico, fazendo com que o alimento permaneça mais tempo no estômago e retarde o retorno da fome. Outro ponto importante é que o vegetal contém uma grande quantidade de água, o que contribui para a hidratação do corpo.

As antocianinas presentes no pimentão protegem as células cerebrais (Imagem: adike | Shutterstock)

4. Previne o declínio cognitivo

O pimentão vermelho é um alimento rico em antocianinas, compostos naturais responsáveis por sua coloração vibrante. Esses componentes têm sido associados à proteção das células cerebrais, como aponta o estudo “Anthocyanin intake is associated with improved memory in older adults with mild cognitive impairment”, publicado no periódico Nutrition Research.

A pesquisa avaliou a relação entre a ingestão de antocianinas e os índices de memória e cognição em 40 idosos com comprometimento cognitivo leve, por meio de um ensaio clínico randomizado. Os resultados mostraram que os participantes com maior consumo de antocianinas conseguiram recordar mais palavras após curtos e longos períodos de distração, além de apresentarem menor esquecimento após um intervalo de 20 minutos. Apesar dos achados promissores, os autores destacam que são necessárias mais pesquisas para entender melhor os efeitos das antocianinas no desempenho cognitivo.

5. Auxilia na digestão

As fibras alimentares presentes no pimentão, além de favorecerem a saciedade, também contribuem para a digestão. Isso porque elas estimulam o funcionamento do intestino, aumentam o volume do bolo fecal e facilitam a eliminação dos resíduos, ajudando a prevenir quadros de constipação. Além disso, as fibras servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino, ajudando a manter uma microbiota intestinal equilibrada.

6. Contribui para a saúde dos olhos

Devido à presença de vitamina A e de carotenoides, como a luteína e a zeaxantina, o pimentão contribui para a saúde dos olhos. Isso porque esses compostos atuam como antioxidantes, ajudando a proteger a retina contra os danos causados pela luz azul e pelo envelhecimento celular. Além disso, eles ajudam a prevenir doenças oculares como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata, promovendo uma visão mais saudável ao longo dos anos.