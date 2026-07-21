6 benefícios do mel para a saúde e como consumi-lo com segurança

O mel é considerado um alimento funcional, pois, além de fornecer energia e nutrientes importantes para o organismo, apresenta compostos bioativos que oferecem benefícios à saúde. Versátil e saboroso, pode ser incluído na alimentação em refeições como o café da manhã e os lanches, acompanhando frutas, iogurtes, pães e outras preparações.

De acordo com a coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera, Marivone Rosa, o mel ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir doenças, principalmente por ser rico em antioxidantes, vitaminas e minerais. “Além disso, é considerado uma opção de remédio natural para tosse e dor de garganta, por conta de suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas”, afirma.

A seguir, Marivone Rosa lista alguns benefícios do alimento para a saúde. Confira!

1. Fonte de energia rápida

O mel é composto majoritariamente por açúcares simples (glicose e frutose), que são facilmente absorvidos e fornecem energia imediata.

2. Propriedades antimicrobianas e cicatrizantes

O mel possui compostos com ação antimicrobiana, como o peróxido de hidrogênio, presente em muitos tipos, além de outras substâncias bioativas que ajudam a inibir o crescimento de bactérias. No caso do mel de Manuka, destaca-se a presença de metilglioxal, composto associado à sua elevada atividade antimicrobiana.

Quando aplicado topicamente em situações específicas e sob orientação de um profissional de saúde, o mel pode favorecer a cicatrização de feridas ao manter um ambiente úmido, reduzir o risco de infecções e estimular o processo de reparação dos tecidos.

3. Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias

O mel é rico em compostos antioxidantes, como fenólicos e flavonoides, que ajudam a neutralizar os radicais livres e a proteger as células contra o estresse oxidativo, processo associado ao envelhecimento e ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas.

Além disso, seus compostos bioativos apresentam ação anti-inflamatória, podendo contribuir para a redução de inflamações leves e favorecer a recuperação do organismo em determinados processos inflamatórios.

O mel ajuda a reduzir a tosse, principalmente à noite (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock)



4. Alívio da tosse e dor de garganta

O mel é um dos remédios caseiros mais conhecidos para aliviar a tosse. O consumo de uma colher de mel pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade da tosse, especialmente a noturna, além de aliviar a irritação na garganta em adultos e crianças com mais de 1 ano de idade.

5. Impacto no trânsito intestinal

Alguns tipos de mel apresentam efeito prebiótico moderado, pois contêm compostos que podem servir de alimento para bactérias benéficas da microbiota intestinal. Ao favorecer o crescimento desses microrganismos, o alimento pode contribuir para o equilíbrio da flora intestinal, auxiliando a digestão, a absorção de nutrientes e o funcionamento do sistema imunológico.

6. Alternativa ao açúcar refinado

O mel pode ser uma alternativa ao açúcar refinado por ser um adoçante natural. Além disso, seu índice glicêmico costuma ser menor, o que faz com que, em muitas situações, a elevação da glicose no sangue ocorra de forma mais gradual.

Cuidados com o consumo do mel

Embora o mel seja um alimento versátil e ofereça diversos benefícios à saúde, ele deve ser consumido com moderação, pois é rico em açúcares naturais e calorias. O consumo excessivo pode favorecer o ganho de peso e contribuir para o aumento da ingestão diária de açúcar. Por isso, a recomendação é incluí-lo como parte de uma alimentação equilibrada, sem exageros.

Além disso, o mel não deve ser oferecido a bebês com menos de 1 ano de idade, pois pode conter esporos da bactéria Clostridium botulinum. Como o sistema digestivo e imunológico dos lactentes ainda está em desenvolvimento, esses esporos podem se multiplicar no intestino e causar o botulismo infantil, uma doença rara, mas potencialmente grave.

Pessoas com alergia ao pólen, às abelhas ou a outros produtos apícolas devem ter cautela ao consumir mel, pois podem apresentar reações alérgicas, que variam de sintomas leves até quadros mais graves. Por fim, sempre que possível, prefira mel de origem confiável e com procedência conhecida.

O mel cru, quando obtido de produtores idôneos e dentro dos padrões de segurança, tende a preservar melhor enzimas e compostos bioativos naturalmente presentes no alimento. Também é importante verificar a certificação e a qualidade do produto, reduzindo o risco de adulterações com xaropes ou açúcares adicionados.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos