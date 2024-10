6 benefícios do abraço para a saúde mental

Em um mundo cada vez mais virtual, os gestos de carinho e afeto se tornam ainda mais valiosos. Um dos mais poderosos? O abraço. Além de ser uma demonstração de carinho e amizade, ele é benéfico para a saúde mental.

“Abraços são uma forma poderosa de comunicação não verbal que transmite emoções como amor, empatia e compreensão, fortalecendo relações e promovendo bem-estar emocional”, comenta Giuliano Milan, especialista em meditação.

O abraço também é benéfico para as crianças. “Outro aspecto a ser explorado é o impacto dos abraços no desenvolvimento infantil. Pesquisas indicam que o toque físico e os abraços são essenciais no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. A falta de contato físico afetivo pode levar a atrasos no desenvolvimento e problemas emocionais”, pontua.

Esse gesto simples pode trazer acolhimento, amor e, de quebra, fazer verdadeiros milagres pelo seu bem-estar mental e físico. Abaixo, Giuliano Milan lista outros benefícios!

1. Alivia o estresse

Sabe aquele dia cheio em que tudo parece dar errado? Um abraço pode ser o que você precisa! Ele ajuda a reduzir o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ou seja, ele pode ser seu “spa” pessoal, sem precisar gastar nada.

2. O hormônio do amor entra em cena

Quando abraçamos, o nosso corpo libera oxitocina, o famoso “hormônio do amor”. Um simples abraço te deixa mais conectado, calmo e feliz. É praticamente um superpoder à disposição. Quem aí não quer um estoque extra de felicidade?

3. Um boost para o seu sistema imunológico

Sim, é verdade: abraçar também fortalece o sistema imunológico! Abraços ajudam a produzir mais glóbulos brancos, que protegem o corpo de infecções. Além de carinho, você ainda sai mais forte dessa!

Ao receber um abraço, o corpo libera serotonina e dopamina, hormônios ligados a felicidade e ao bem-estar (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Melhora o humor

Abraçar também é ótimo para melhorar o humor. Ao receber um abraço, o corpo libera serotonina e dopamina, os famosos “hormônios da felicidade”. Então, se o dia está meio cinza, abrace alguém e veja a mágica acontecer!

5. Ajuda a aliviar a depressão e a ansiedade

Um abraço pode ser um ótimo aliado para quem está enfrentando depressão ou ansiedade. Ele cria uma sensação de pertencimento, segurança e acolhimento, combatendo aqueles sentimentos de solidão e angústia. E o melhor de tudo: é simples e acessível!

6. Conexão instantânea

Abraçar é como apertar o botão “conectar” das relações. Ele aprofunda vínculos, reforça a empatia e pode até melhorar o clima no trabalho. Quem não quer um ambiente mais leve e cheio de boas energias?

Por Felipe Sá