6 benefícios da jaca para a saúde

A jaca (Artocarpus heterophyllus) é uma fruta tropical originária do sudeste da Índia, amplamente cultivada no Brasil, especialmente em regiões de clima quente e úmido. Com seu sabor adocicado e aroma marcante, ela é apreciada tanto in natura quanto em preparações culinárias, como doces, sucos, geleias e pratos salgados.

Além de seu valor gastronômico, a jaca oferece uma variedade de benefícios à saúde, graças à sua composição rica em fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos. Veja a seguir!

1. Melhora a digestão

A jaca é uma excelente fonte de fibras alimentares. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g da fruta in natura contém aproximadamente 2,86 g de fibras alimentares. Essas fibras promovem a formação do bolo fecal e estimulam os movimentos naturais do intestino, ajudando a combater a prisão de ventre e a manter a saúde do trato gastrointestinal.

2. Auxilia no controle da glicemia

O consumo de jaca pode ser benéfico para o controle dos níveis de glicose no sangue. Isso porque as fibras presentes na fruta não só melhoram a função intestinal como também retardam a absorção de carboidratos, evitando picos glicêmicos e contribuindo para a manutenção da glicemia estável.

Contudo, em casos de diabetes, a fruta precisa ser consumida com moderação. Além disso, ela não substitui o tratamento e o acompanhamento médico para o controle da doença.

3. Fortalece a imunidade

A jaca in natura contém cerca de 14,8 mg de vitamina C a cada 100 g, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), contribuindo significativamente para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente estimula a produção de glóbulos brancos e anticorpos, que atuam na defesa do organismo contra infecções. Além disso, auxilia na absorção de ferro, colaborando para a prevenção e tratamento de anemia.

Os antioxidantes presentes na jaca contribuem para a produção de colágeno (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)

4. Favorece a saúde da pele

Os antioxidantes presentes na jaca, como a vitamina C, os flavonoides e os carotenoides, ajudam a neutralizar os radicais livres — moléculas instáveis que podem danificar as células e acelerar o processo de envelhecimento. A vitamina C ainda traz outro benefício: contribui para a produção de colágeno, proteína fundamental para a firmeza e elasticidade da pele.

5. Mantém a saúde óssea

A jaca é uma fonte natural de minerais fundamentais para a saúde dos ossos, como cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Isso é importante porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

6. Boa para o coração

A jaca é fonte de potássio, mineral que ajuda a regular a pressão arterial, equilibrando os níveis de sódio no organismo e contribuindo para o bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.