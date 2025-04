6 benefícios da erva-mate para a saúde e como preparar o chimarrão

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma planta nativa da América do Sul, especialmente encontrada no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Suas folhas são utilizadas para preparar bebidas tradicionais, como o chimarrão e o tereré, consumidas há séculos pelos povos indígenas e incorporadas à cultura regional. Rica em cafeína, antioxidantes, vitaminas e minerais, ela possui propriedades estimulantes, ajudando a melhorar a concentração e a reduzir o cansaço.

Abaixo, confira outros benefícios da erva-mate para a saúde e como preparar o chimarrão!

1. Propriedades antioxidantes

A erva-mate é rica em polifenóis e outros compostos antioxidantes, que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo. Isso contribui para a prevenção do envelhecimento precoce e de diversas doenças crônicas.

O estudo “Chimarrão, terere and mate-tea in legitimate technology modes of preparation and consume: A comparative study of chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory and anti-anxiety properties of the mostly consumed beverages of Ilex paraguariensis St. Hil“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, analisou diferentes extratos aquosos de erva-mate e observou que todos apresentaram altos níveis de compostos fenólicos.

Embora não tenha sido encontrada diferença significativa entre os extratos de uma mesma preparação, o chimarrão se destacou por ter uma composição mais rica e maior atividade antioxidante, provavelmente devido ao seu menor tamanho de partícula, maior quantidade de folhas e à temperatura da água utilizada na extração.

2. Aumenta a energia e melhora o foco

A erva-mate é famosa por seu efeito estimulante, que é mais suave e prolongado do que o da cafeína encontrada no café. Os compostos da planta ajudam a aumentar a energia e a melhorar a concentração, tornando-a uma excelente opção para quem busca um impulso energético sem os efeitos negativos da cafeína em excesso.

3. Auxilia na digestão

Graças às suas propriedades amargas, a erva-mate pode ser muito benéfica para o sistema digestivo. Ela estimula a produção de bile, auxiliando no processo de digestão das gorduras. Além disso, tem efeito diurético, contribuindo para a eliminação de toxinas e auxiliando no funcionamento adequado dos rins. Para quem sofre com digestão lenta ou problemas intestinais, a erva-mate pode ser uma grande aliada natural.

A erva-mate pode ser um aliado natural no tratamento de inflamações (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)

4. Ação anti-inflamatória

O efeito anti-inflamatório da erva-mate é atribuído à presença de saponinas em sua composição. Esses compostos atuam como agentes que influenciam a produção de substâncias químicas no organismo responsáveis pela inflamação, promovendo um efeito protetor nas articulações e tecidos afetados, além de auxiliar na diminuição da dor e desconforto associados a esses quadros.

O estudo “Chimarrão, terere and mate-tea in legitimate technology modes of preparation and consume: A comparative study of chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory and anti-anxiety properties of the mostly consumed beverages of Ilex paraguariensis St. Hil” também identificou que todos os extratos de erva-mate mostraram propriedades anti-inflamatórias eficazes.

5. Ação termogênica

A erva-mate é associada ao auxílio na perda de peso devido ao seu efeito termogênico. Ela aumenta a temperatura do corpo, estimulando o metabolismo e promovendo a queima de calorias. Além disso, tem propriedades que ajudam a reduzir a sensação de fome, colaborando para o controle do apetite. A combinação desses efeitos — aliados à alimentação e à prática de atividade física — pode ser útil para quem busca perder peso de forma natural e saudável.

6. Ação antibacteriana

A erva-mate possui compostos fitoquímicos com propriedades antibacterianas e antifúngicas que ajudam a inibir o crescimento de bactérias e podem beneficiar a saúde bucal. O estudo “Ação antibacteriana e antifúngica do extrato da erva-mate e avaliação da toxicidade em Artemia salina“, publicado na Brazilian Applied Science Review, concluiu que a erva-mate é eficaz contra microrganismos como o fungo Candida albicans (que causa infecções na boca, pele e região genital), a bactéria Streptococcus mutans (responsável pelas cáries) e a Escherichia coli (causadora de infecções intestinais). Contudo, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

Formas de consumir a erva-mate

A versatilidade da erva-mate permite que ela seja consumida de várias maneiras, tanto para quem prefere bebidas quanto para aqueles que buscam alternativas mais inovadoras. Veja:

Chimarrão : a maneira tradicional de consumo, que ainda é a mais popular no sul do Brasil e em outros países sul-americanos;

: a maneira tradicional de consumo, que ainda é a mais popular no sul do Brasil e em outros países sul-americanos; Tereré : uma versão gelada, excelente para os dias mais quentes;

: uma versão gelada, excelente para os dias mais quentes; Chá de erva-mate : pode ser consumido quente ou frio, oferecendo todos os benefícios da planta de forma prática;

: pode ser consumido quente ou frio, oferecendo todos os benefícios da planta de forma prática; Smoothies : acrescente erva-mate em pó aos seus smoothies para um toque energético;

: acrescente erva-mate em pó aos seus smoothies para um toque energético; Suco detox: combine erva-mate com outros ingredientes como limão e gengibre para um suco refrescante e cheio de nutrientes.

Como preparar o chimarrão

Ingredientes

Erva-mate a gosto

Água quente suficiente para preparar o chá

1 cuia para chimarrão

Bomba de chimarrão

Modo de preparo

Encha cerca de 2/3 da cuia com a erva-mate. Incline a cuia até que a erva fique em um dos lados, formando uma espécie de “parede” de erva-mate. No espaço livre que ficou na cuia, despeje um pouco de água. Com cuidado, introduza a bomba no lado com menos erva, apoiando-a na parte de baixo da cuia. Despeje a água quente (70-80 °C) no mesmo lugar. Não mova a bomba para não entupir. Aguarde 5 minutos e beba em seguida.

Consumindo a erva-mate com segurança

A erva-mate, apesar de seus inúmeros benefícios, deve ser consumida com moderação, especialmente por pessoas sensíveis à cafeína, hipertensas ou com problemas cardíacos, pois pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Gestantes e lactantes devem consultar um médico antes de consumir, assim como pessoas que fazem uso de medicamentos, pois há risco de interações. Além disso, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.