Praticar atividade física é essencial para manter a saúde física e mental. Movimentar o corpo ajuda a melhorar a resistência cardiovascular, a fortalecer os músculos e a controlar o peso corporal, bem como auxilia na redução do estresse e da ansiedade. No entanto, nem todo exercício físico precisa ser praticado sozinho; muitos podem ser realizados na companhia de amigos, tornando tudo mais divertido e motivador.

“A interação social regular estimula a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, conhecidos por promoverem sensações de prazer e bem-estar. A amizade também oferece um sistema de apoio vital em momentos de estresse e adversidade”, comenta Aline Sabino, psiquiatra na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo e especialista em psicogeriatria pelo Instituto de Psiquiatria (IPq).

Por isso, confira 6 atividades físicas para praticar em grupo!

1. Futebol

O futebol é ideal para praticar com um grupo de amigos, pois combina diversão e benefícios para a saúde. Este esporte ajuda a melhorar a resistência cardiovascular, a fortalecer músculos e ossos e a promover a coordenação motora. Além disso, incentiva a socialização e o desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe.

2. Vôlei

O vôlei é outro esporte interessante para praticar com os amigos, favorecendo, também, a socialização e as habilidades de trabalho em equipe. Além disso, é uma atividade física que ajuda a fortalecer os músculos, especialmente nos braços, ombros e pernas, além de melhorar a coordenação, a agilidade e os reflexos.

3. Corrida e caminhada

A corrida e a caminhada são atividades físicas que podem ser praticadas sozinhas, mas ficam mais divertidas e motivadoras na companhia dos amigos. Ademais, elas ajudam a aumentar a resistência cardiovascular, a fortalecer músculos e ossos e a melhorar a saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

4. Ciclismo

Estabelecer uma rotina com o ciclismo melhora a saúde física e mental (Imagem: Monkey Business Images | ShutterStock)

O ciclismo pode se tornar ainda mais prazeroso quando praticado com os amigos, além de favorecer a saúde. Isso porque pedalar ajuda a fortalecer os músculos das pernas e a melhorar a resistência cardiovascular. Ademais, é uma atividade de baixo impacto, reduzindo o risco de lesões nas articulações.

“Pedalar é uma atividade aeróbica de baixo impacto que envolve o uso coordenado de diversos grupos musculares, especialmente os músculos das pernas, core e glúteos. Esses músculos são constantemente ativados para impulsionar os pedais e sustentar o corpo na bicicleta. Assim, a atividade promove o fortalecimento muscular devido à resistência aplicada aos músculos durante os movimentos repetitivos”, afirma o Dr. David Gusmão, ortopedista especialista em quadril.

5. Yoga

O yoga é uma ótima prática para compartilhar momentos de tranquilidade e bem-estar com os amigos. Esta atividade ajuda a melhorar a flexibilidade, a força muscular e o equilíbrio, além de promover uma maior consciência corporal.

“As práticas físicas trabalham com exercícios de flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o objetivo de fortalecer e alongar a musculatura do corpo e melhorar a mobilidade da coluna”, explica a professora de yoga Laila Gadel Marinho. Além disso, também auxilia na redução do estresse, a aumentar a concentração e a melhorar a saúde mental.

6. Dança

A dança é uma atividade física que se torna ainda mais divertida quando praticada com os amigos. Além disso, ela ajuda a melhorar a saúde cardiovascular, a aumentar a flexibilidade e a fortalecer os músculos. Dançar também aprimora a coordenação e o equilíbrio, enquanto permite a expressão pessoal e a criatividade.

“A dança pode ajudar no combate ao estresse e a depressão leve ou moderada. Quem dança fica mais próximo dos outros, o que ajuda neste tipo de doença. É um momento para recarregar as baterias, mudar o foco. Você esquece todos os problemas. Eles não sumiram. Quando você termina a atividade, eles estão lá, mas você está com as baterias recarregadas, com outra energia para enfrentá-los”, acrescenta o professor de dança Rogério Luiz Pereira.