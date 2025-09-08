6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

A libido é o desejo sexual natural do ser humano, influenciado por fatores hormonais, psicológicos e emocionais. Ela tem grande importância para a saúde física e mental, pois está ligada ao prazer, à intimidade e até ao fortalecimento dos vínculos afetivos. Quando está equilibrada, contribui para o bem-estar geral e para a qualidade de vida.
Segundo a nutricionista Patrícia Davidson, expert em equilíbrio hormonal e na saúde da mulher, entre as múltiplas causas na diminuição do apetite sexual, estão:
- Fatores hormonais: baixa de testosterona em homens e alterações de estrogênio/progesterona em mulheres;
- Estresse psicológico: depressão, ansiedade, fadiga mental;
- Doenças crônicas: diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica;
- Uso de medicamentos: antidepressivos, anti-hipertensivos, contraceptivos hormonais;
- Estilo de vida: consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo.
Alimentos para aumentar a libido
A alimentação pode ser uma grande aliada para ajudar a aumentar a libido. “Alguns alimentos têm associação com melhora da função sexual e aumento da libido, principalmente pelo impacto em circulação sanguínea, hormônios e estresse oxidativo”, Patrícia Davidson.
Abaixo, ela lista algumas opções:
- Chocolate amargo: rico em flavonoides, melhora o fluxo sanguíneo;
- Frutas vermelhas e uvas: antioxidantes, melhoram a função endotelial;
- Nozes e castanhas: aumentam óxido nítrico, melhorando a ereção;
- Romã: antioxidante potente, melhora a função erétil;
- Alimentos termogênicos: pimenta, canela, gengibre;
- Alimentos ricos em zinco (ostras, carne magra, sementes): essenciais para produção de testosterona.
Alimentos que prejudicam a libido
Por outro lado, de acordo com Patrícia Davidson, alguns alimentos e padrões alimentares podem prejudicar a libido por favorecer inflamação, alterar hormônios ou reduzir circulação sanguínea. São eles:
Alimentos ultraprocessados: ricos em gorduras trans e açúcares, aumentam o risco de disfunção erétil;
- Excesso de álcool: reduz a testosterona e pode comprometer a ereção;
- Gorduras saturadas e frituras: pioram o fluxo sanguíneo e a saúde vascular;
- Refrigerantes e bebidas adoçadas: causa resistência à insulina e inflamação.
Receita de shot para melhorar a libido
A nutricionista ensina uma receita de shot para a libido, natural e fácil de fazer. Veja:
Ingredientes
- 50 ml de suco de romã
- 30 ml de suco de beterraba
- 5 g de gengibre fresco ralado
- 1 colher de chá de cacau 100% em pó
- 1 colher de chá de mel
- 1 pitada de pimenta caiena
Modo de preparo
Misture todos os sucos de romã e de beterraba em um copo pequeno. Adicione o gengibre ralado, o cacau, o mel e a pimenta caiena. Bata rapidamente no mixer e tome em jejum ou 30 minutos antes da refeição principal.
Por Thiago Martins de Freitas