6 alimentos funcionais que favorecem o emagrecimento e a saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A busca por uma alimentação saudável muitas vezes é reduzida apenas ao cálculo das calorias ingeridas e gastas ao longo do dia. No entanto, esse olhar restrito pode deixar de lado fatores importantes para o bem-estar do organismo.

Segundo a nutricionista Giovanna de Oliveira Baleeiro, pós-graduada em Nutrição Esportiva e Estética e com atuação na Doctor Puro, esse olhar é limitado e pode comprometer tanto o processo de emagrecimento quanto a disposição física e mental.

“Quando falamos em nutrição integrativa funcional, não estamos apenas preocupados com a quantidade de calorias, mas, sim, com a qualidade dos alimentos, a presença de micronutrientes, compostos bioativos e o equilíbrio intestinal, que juntos desempenham um papel decisivo na forma como o corpo responde”, explica.

Giovanna de Oliveira Baleeiro, que atua com foco em nutrição funcional, esportiva, estética, longevidade e empreendedorismo, ressalta que o funcionamento do organismo depende de muito mais do que energia vinda de macronutrientes. Vitaminas, minerais, fibras e alimentos anti-inflamatórios auxiliam na regulação hormonal, na saúde da microbiota intestinal e no controle de inflamações — fatores que impactam diretamente o controle de peso e os níveis de energia no dia a dia.

Alimentos funcionais para inserir na dieta

Entre os alimentos funcionais, Giovanna de Oliveira Baleeiro destaca:

1. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, framboesa)

São ricas em antioxidantes, ajudam no combate ao envelhecimento precoce e na redução da inflamação.

2. Vegetais verde-escuros (espinafre, couve, brócolis)

São fontes de ferro, cálcio vegetal, magnésio e fibras, favorecem a disposição e o bom funcionamento intestinal.

As oleaginosas contribuem para a saúde cardiovascular (Imagem: rsooll | Shutterstock)

3. Oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas)

São ricas em gorduras boas e minerais, auxiliam no controle da saciedade e na saúde cardiovascular.

4. Peixes (salmão selvagem e sardinha)

São fontes de ômega 3, contribuem para a saúde cerebral e reduzem processos inflamatórios.

5. Probióticos naturais (kefir de água, kombucha, vegetais fermentados)

Fortalecem a microbiota intestinal, essencial para absorção de nutrientes e equilíbrio do sistema imunológico.

6. Cúrcuma e gengibre

Compostos bioativos com ação anti-inflamatória e estimulante natural da disposição.

Alimentação integrativa como aliada

Para a nutricionista, investir em uma alimentação integrativa, limpa e anti-inflamatória é o caminho para alcançar resultados mais sustentáveis, melhorar a performance física e promover longevidade com saúde.

“O intestino é considerado o nosso segundo cérebro e influencia desde a absorção de nutrientes até a produção de neurotransmissores ligados ao humor e à motivação. Não adianta apenas cortar calorias se o corpo não está nutrido de forma adequada e equilibrada”, complementa Giovanna de Oliveira Baleeiro.

Por Gabriela Andrade