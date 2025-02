5 vitaminas caseiras proteicas para o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante o verão, o calor intenso exige opções de bebidas que não apenas refresquem, mas também forneçam energia e nutrientes essenciais para o corpo. As vitaminas são uma excelente fonte de antioxidantes, fibras e proteínas, que ajudam a manter a saciedade, promover a recuperação muscular e fortalecer o sistema imunológico. Quando preparadas de forma caseira, essas bebidas podem ser personalizadas de acordo com os gostos e necessidades alimentares, tornando-se uma maneira saborosa e saudável de hidratar-se e cuidar do corpo nos dias mais quentes.

Aprenda a preparar 5 opções de vitaminas caseiras, proteicas e refrescantes para o verão!

Vitamina de melão e hortelã

Ingredientes

1 xícara de chá de melão picado

picado 200 ml de leite de amêndoas

6 folhas de hortelã fresca

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de sopa de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque o melão, o leite, as folhas de hortelã, o whey protein e o mel no liquidificador e bata até obter uma vitamina espessa e cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de açaí com morango

Ingredientes

100 g de polpa de açaí

6 morangos frescos picados

frescos picados 200 ml de leite de soja

1 banana cortada em rodelas

Modo de preparo

No liquidificador, adicione a polpa de açaí, os morangos, o iogurte, o leite de soja, a banana e o gelo. Bata até obter uma vitamina homogênea. Sirva em seguida!

Vitamina proteica de iogurte e castanhas

Ingredientes

170 g de iogurte natural

200 ml de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de castanhas picadas

picadas 1 colher de sopa de mel

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o iogurte, o leite e as castanhas e bata por 30 segundos. Acrescente o mel, o whey protein e o gelo e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de abacaxi com coco (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Vitamina de abacaxi com coco

Ingredientes

100 g de abacaxi picado

picado 200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o abacaxi, o leite de coco, o coco ralado, o whey protein e o gelo. Bata tudo ficar até bem cremoso e homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina de melancia e morango

Ingredientes

1 xícara de chá de melancia cortada em cubos e sem sementes

cortada em cubos e sem sementes 6 morangos picados

200 ml de leite de amêndoas

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

1 colher de sopa de chia

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.