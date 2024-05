5 últimos filmes premiados no Festival de Cannes

Neste ano, o Festival de Cannes acontece entre os dias 14 e 25 de maio, na França. A premiação, que chega a sua 77ª edição, é um dos eventos mais renomados do mundo do cinema. Isso porque serve como palco para novos talentos e reconhece as melhores produções cinematográficas, com prêmios prestigiosos, como a Palma de Ouro, concedido ao melhor filme. A seguir, confira os 5 últimos longas-metragens vencedores!

1. Anatomia de uma Queda (2023)

“Anatomia de Uma Queda” desvenda o mistério de um homem encontrado morto ao lado de um chalé isolado (Imagem: Reprodução Digital | Diamond Films)

“Anatomia de uma Queda” é dirigido pela francesa Justine Triet, terceira mulher a receber a estatueta principal da premiação. No longa, Sandra (Sandra Hüller), uma escritora alemã, o marido Samuel (Samuel Theis) e o filho de 11 anos com deficiência visual vivem nos Alpes Franceses. Determinado dia, o homem é encontrado morto ao lado do chalé em que a família mora. A polícia não sabe ao certo se a morte foi causada por suicídio ou assassinato. Todavia, Sandra se torna a principal suspeita e é indiciada. O menino, única testemunha do acontecido, entra em um dilema moral, pesando a relação mãe-filho.

Onde assistir: Prime Video, YouTube, Apple TV+ e Google Play Filmes e TV.

2. Triângulo da Tristeza (2022)

“Triângulo da Tristeza” mostra pessoas ricas lutando para sobreviver em uma ilha (Imagem: Reprodução digital | Diamond Filmsdigital)

Com direção e roteiro de Ruben Östlund, “Triângulo da Tristeza” começa um cruzeiro de luxo com pessoas super-ricas. Entre a tripulação, destaca-se o casal de modelos Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean). Eles são os únicos de classe média – inclusive, ganharam a passagem para a viagem –, e tentam sucesso na vida como influenciadores. O barco é comandado por um capitão alcoólatra e comunista (Woody Harrelson).

Em uma noite de tempestade e ataque de piratas, o cruzeiro acaba naufragando. Os sobreviventes nadam até uma ilha deserta e remota. A partir disso, os papéis hierárquicos se invertem completamente. Isso porque a única pessoa capaz de sobreviver em um ambiente como esse é uma faxineira filipina, que sabe pescar e fazer fogueira. Assim, o longa passa a abordar uma nova dinâmica social, com a inversão dos poderes, e a questionar os papéis de gênero.

Onde assistir: Prime Video, YouTube, Apple TV+ e Google Play Filmes e TV.

3. Titane (2021)

“Titane” conta a história de Alexia, que se envolve em assassinatos (Imagem: Reprodução digital | Goodfellas)

“Titane” é dirigido por Julia Ducournau, segunda mulher a receber o prêmio principal do Festival de Cannes. O filme conta a história de Alexia (Agathe Rousselle), uma jovem que sofre um acidente de carro com a família e precisa colocar uma placa de titânio na cabeça. Anos depois, ela se envolve em uma série de assassinatos brutais e precisa fugir. Alexia, então, conhece Vincent (Vincent Lindon), um homem com questões sobre a sua velhice e que injeta esteroides no próprio corpo, enquanto lida com o desaparecimento do filho.

Onde assistir: Prime Video.

4. Parasita (2019)

Em “Parasita”, um casal e seus filhos se infiltram em uma família rica (Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes)

“Parasita”, com direção de Bong Joon-ho, foi premiado com a Palma de Ouro e um Oscar de Melhor Filme. No longa, a família de Ki-taek (Song Kang Ho) encontra-se desempregada e morando com condições precárias em um porão sujo e apertado. Certo dia, o filho é indicado por um amigo para dar aulas de inglês a uma garota de uma família rica. Então, com a expectativa de mudar de vida, pai, mãe, filho e filha criam um plano para se infiltrar e trabalhar, um a um, na casa dessa família burguesa. No entanto, as mentiras criadas desencadeiam uma série de problemas.

Onde assistir: Prime Video, Max, YouTube, Apple TV+ e Telecine.

5. Assunto de Família (2018)

“Assunto de Família” mostra uma família pobre japonesa que vive de pequenos roubos (Imagem: Reprodução digital | Goodfellas)

“Assunto de Família”, dirigido por Hirokazu Kore-eda, foi premiado com a Palma de Ouro e indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. O longa conta a história de uma pobre família japonesa que, apesar de muito unida, vive de pequenos roubos. Inclusive, o menino Shota (Jyo Kairi) é treinado para os crimes. Em uma noite, voltando para casa com produtos furtados, o pai (Lily Franky) encontra uma garotinha abandonada e a leva para casa. Ela é acolhida após a família perceber marcas de maus-tratos no corpo da criança. No entanto, a trama muda quando segredos do passado são revelados inesperadamente, testando a união deles.

Onde assistir: Prime Video e Telecine.