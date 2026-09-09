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5 tortas proteicas de liquidificador para deixar o almoço mais prático

8 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 09/09/26 12h36
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Torta proteica de carne moída com alho-poró (Imagem: 3DMart | Shutterstock)

Na correria do dia a dia, preparar um almoço saboroso e nutritivo sem passar horas na cozinha pode ser um desafio. Nesse cenário, as tortas de liquidificador são uma alternativa prática e versátil, já que permitem combinar diferentes fontes de proteína com legumes, verduras e outros ingredientes. Além de simples de preparar, elas podem ganhar recheios variados e ajudam a diversificar o cardápio ao longo da semana.

A seguir, confira 5 tortas proteicas de liquidificador para deixar o almoço mais prático!

1. Torta proteica de carne moída com alho-poró

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de patinho moído
  • 1 alho-poró cortado em rodelas finas
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de requeijão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • 1/2 colher de chá de páprica

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até ficar soltinha e levemente dourada. Adicione o alho-poró, o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e páprica. Tampe a panela e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde. Desligue o fogo, acrescente o requeijão e misture bem. Reserve e deixe esfriar.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de grão-de-bico, a farinha de trigo integral, o sal e a pimenta-do-reino moída e bata até formar uma massa uniforme. Por último, incorpore o fermento em pó delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Espalhe o recheio de carne moída por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Torta proteica de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de leite
  • Azeite para untar
  • Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o espinafre e refogue por alguns minutos, até murchar. Desligue o fogo e reserve.

No liquidificador, bata metade do grão-de-bico, a ricota, os ovos e o leite até obter uma mistura homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Transfira para um recipiente, acrescente o espinafre refogado e o restante do grão-de-bico e misture bem. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o azeite e o leite até obter uma massa homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de grão-de-bico e misture bem. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Espalhe o recheio de grão-de-bico e espinafre por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Torta proteica de atum com milho-verde e cottage

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

  • 300 g de atum em água escorrido
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 cebola picada
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 150 g de queijo cottage
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o tomate e refogue por alguns minutos. Junte o atum e o milho-verde, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo, acrescente o queijo cottage e o cheiro-verde e misture. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e a aveia em flocos e misture bem. Por último, adicione o fermento em pó e incorpore delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio de atum por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Uma fatia de torta salgada recheada com frango servida em um prato branco raso, decorada com um ramo de endro (dill) no topo. Ao fundo, desfocado, sobressai o restante da torta dourada sobre uma tábua de madeira.
Torta proteica de frango (Imagem: MShev | Shutterstock)

4. Torta proteica de frango

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e cortado em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • 1/2 colher de chá de paprica

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os tomates e refogue por alguns minutos. Junte o frango cozido, tempere com a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture delicadamente. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture até incorporar. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de amêndoas e a farinha de trigo e misture até incorporar. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de amêndoas. Espalhe o recheio de frango por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

5. Torta proteica de cogumelos

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de cogumelo paris fatiado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de ricota amassada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e refogue por cerca de 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e o coentro e misture bem. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e a farinha de trigo e misture bem. Por último, adicione o fermento em pó e incorpore delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de cogumelo por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

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