5 tendências para transformar o visual do seu cabelo no dia a dia

O cabelo sempre ocupou um lugar importante na construção da imagem pessoal e da individualidade. Além de influenciar a autoestima, ele funciona como uma forma de expressão, e os penteados ajudam a revelar a personalidade, o estilo e até diferentes fases da vida.

Nas redes sociais, especialmente no TikTok, os penteados ganham destaque como uma forma de renovar o look. Tendências que viralizam mostram como pequenas mudanças na forma de estilizar os fios podem transformar completamente a aparência e reforçar a criatividade e a autenticidade de quem as adota.

Segundo Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico da rede de salões Jacques Janine, a estilização do cabelo tem a responsabilidade de mostrar como cada pessoa escolhe se apresentar ao mundo. “O cabelo comunica quem você é. Hoje, vai muito além da mudança estética, é uma ferramenta de expressão”, explica.

A seguir, o especialista aponta 5 penteados fáceis de reproduzir e que prometem transformar o visual.

1. Blowout: o retorno dos cabelos volumosos

O volume marca a tendência de cabelos com movimento e aparência natural (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

O volume está de volta e marca a tendência de cabelos com movimento e aparência natural. O efeito é conquistado com escovas modeladoras, que criam ondas desde a raiz e um acabamento cheio de balanço e brilho, remetendo ao visual de quem acabou de sair do salão.

“A ideia é criar movimento sem perder a leveza. Funciona em diferentes tipos e comprimentos de cabelo, com um resultado que lembra um cabelo recém-saído do salão, mas com acabamento profissional”, afirma Mauricio Pina.

2. Presilhas tipo piranha elevam os penteados mais simples

As presilhas trazem personalidade até para os penteados mais simples (Imagem: NNNExa | Shutterstock)

Coques, rabos de cavalo e penteados meio presos nunca saem de moda e agora aparecem acompanhados de presilhas com formatos, cores e acabamentos diferenciados. O acessório deixa de ser apenas funcional e passa a ser o destaque, trazendo personalidade até para os penteados mais simples.

“Os acessórios têm o poder de transformar um penteado básico. Um toque de cor, um formato assimétrico, adiciona informação de moda e permite renovar o look de forma prática, sem exigir uma grande produção”, garante o hairstylist.

Sugestões de produtos: Presilha Gold Hair, da ProArt.

3. Penteados Y2K destacam a raiz dos fios

Os penteados com desenhos geométricos na raiz criam um visual criativo e cheio de personalidade (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

Inspirados na estética Y2K dos anos 2000, os penteados com desenhos geométricos na raiz dos fios voltam com força. O efeito é criado por meio de divisões precisas e do uso de sprays de alta fixação ou géis, criando um visual criativo e cheio de personalidade.

“O visual começa com uma divisão precisa dos fios, feita com um pente de cabo fino. A partir daí, é possível criar diferentes desenhos na raiz e finalizar com gel ou spray de alta fixação para garantir que o acabamento permaneça intacto ao longo do dia”, explica Mauricio Pina.

Sugestões de produtos: Gel Cola Comigo Novex Santo Black Poderoso, da Embelleze.

4. Tranças reinventam os penteados com versatilidade

As tranças adicionam textura ao cabelo e deixam o penteado com um visual mais elaborado (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

As tranças transitam entre o casual e o sofisticado e acompanham diferentes ocasiões. Embutidas, laterais, duplas, meio preso com uma trança central ou formando um arco, elas adicionam textura e deixam com cara de penteado bem elaborado.

“O segredo de uma boa trança é começar com os fios bem desembaraçados e dividir o cabelo em três mechas iguais. A partir daí, basta cruzar alternadamente as mechas laterais sobre a central. Depois de pronta, vale afrouxar levemente alguns pontos para dar um efeito mais moderno e volumoso”, orienta Mauricio Pina.

5. Penteados “clean girl” provam que menos é mais

O coque “clean girl” conquistou espaço como uma solução para os dias corridos e se tornou uma tendência (Imagem: KaterynaUKR | Shutterstock)

O coque “clean girl” se consolidou como um dos penteados mais populares pela praticidade no dia a dia. O visual, que começou como uma solução para os dias corridos, conquistou espaço e se tornou uma tendência. Sua principal característica é a repartição central bem marcada e os fios alinhados, criando um acabamento minimalista e elegante que combina com diferentes ocasiões.

“Comece fazendo uma risca central bem definida e alinhe os fios com uma escova de acabamento. Em seguida, prenda o cabelo em um rabo de cavalo, enrole o comprimento formando o coque e finalize com gel ou spray fixador para controlar o frizz e garantir um acabamento impecável”, ensina o profissional.

Sugestões de produtos: Finalizador Spray Gloss Eu Amo Charming, da Cless Cosméticos; Cera em Stick Edge Fixer, da Kiss New York.

Por Letícia Borelli