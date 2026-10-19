5 tendências de penteados que se destacaram nas passarelas e inspiram o dia a dia

Dos penteados alinhados e estruturados aos cabelos soltos, com ondas suaves e frizz aparente, as tendências vistas nas passarelas mostram a diversidade de possibilidades para finalizar os fios. Na São Paulo Fashion Week N61, as propostas de beleza transitaram entre acabamentos mais definidos, que valorizam o alinhamento e o brilho, e produções descontraídas, que destacam o movimento e a textura natural do cabelo.

Na apresentação da Santa Resistência, flores volumosas em tons de rosa e verde dividiram a cena com penteados polidos e cabelos soltos. Amir Slama, por sua vez, levou à passarela formas esculturais, com tranças, coques e diferentes texturas, enquanto Marina Bitu e Catarina Mina exploraram fios livres, ondas suaves e frizz aparente. A variedade de referências mostra que tanto o efeito alinhado e luminoso quanto o acabamento despojado têm espaço nas produções atuais, com possibilidades de adaptação para diferentes estilos e ocasiões.

Abaixo, confira tendências de penteados que se destacaram nas passarelas e inspiram o dia a dia!

1. Acessórios florais deixam os penteados mais divertidos

Os acessórios são aliados para renovar o visual dos penteados de maneira simples e prática (Imagem: Camila Rivereto)

Na Santa Resistência, a beleza foi assinada por Chloé Gaya e Mauricio Pina, diretores artísticos da rede Jacques Janine. Os arranjos florais foram um dos destaques, com flores em tons de rosa e verde nas laterais e na parte posterior da cabeça, próximas às orelhas. Os acessórios dialogavam com a coleção de Mônica Sampaio, inspirada em referências de “Otelo, o Mouro de Veneza”, de William Shakespeare.

Para trazer a ideia ao cotidiano, não é necessário apostar em acessórios grandes. Presilhas com flores menores, tiaras e grampos decorados ajudam a dar personalidade a cabelos soltos, coques e tranças. Na primavera, esses detalhes também são uma alternativa para deixar a produção mais leve e descontraída.

“Os acessórios são uma forma prática de transformar um penteado sem precisar fazer grandes mudanças nos fios. As flores, por exemplo, podem trazer um toque divertido e romântico tanto para cabelos soltos quanto para coques e rabos de cavalo. A escolha do tamanho e da posição ajuda a adaptar a proposta ao estilo de cada pessoa”, sugere Mauricio Pina.

2. Penteados esculturais valorizam diferentes texturas

No desfile de Amir Slama, com beleza assinada pelo beauty artist Murilo Mauricio, os penteados exploraram formas esculturais, com o rosto em evidência e valorização de diferentes texturas. As tranças direcionadas para trás e reunidas em um coque volumoso criaram uma silhueta marcante. Em outros looks, os fios curtos preservaram a textura natural, com volumes próximos à cabeça e contornos suaves. Já um dos penteados presos combinou mechas torcidas com uma ondulação frontal estruturada, de inspiração retrô.

Embora tenham uma construção elaborada, essas referências podem ser adaptadas ao dia a dia em versões mais simples. Um coque com volume, por exemplo, pode ganhar personalidade com algumas mechas torcidas, enquanto quem tem cabelo curto pode valorizar a textura natural com uma finalização que respeite o formato dos fios.

A proposta também mostra como o penteado pode contribuir para a composição do visual, deixando o pescoço e o colo livres para destacar brincos, golas e recortes das roupas. Para a rotina, vale escolher apenas um elemento de destaque, como o volume no topo da cabeça ou uma mecha frontal modelada, sem precisar reproduzir toda a construção da passarela.

3. Rabos de cavalo baixos ganham acabamento polido

O rabo de cabelo baixo com acabamento polido é uma opção versátil para quem procura um visual elegante (Imagem: Camila Rivereto)

Ainda na Santa Resistência, os rabos de cavalo baixos apareceram com risca central e fios alinhados. O penteado é uma opção versátil para quem procura um visual elegante sem recorrer a uma construção elaborada, além de combinar com diferentes comprimentos e ocasiões.

Para reproduzir o efeito, Mauricio Pina, hairstylist e diretor criativo do Jacques Janine, recomenda pentear os fios na direção desejada antes de prendê-los. Uma escova ajuda a alinhar o cabelo e organizar o contorno do penteado. O acabamento pode ser valorizado com brilho e fixação, sem deixar os fios rígidos.

“Para fazer um penteado polido, uma dica é pentear os fios com uma escova, direcionando-os para o formato desejado e controlando os fios arrepiados. Para dar um toque extra de brilho, gosto de usar o Spray Finalizador Efeito Gloss Charming, da Cless. Se a ideia for garantir que o penteado dure por mais tempo, vale finalizar com um spray fixador, aplicando aos poucos para não deixar os fios rígidos ou com excesso de produto”, explica o profissional.

4. Fios soltos com movimento valorizam a textura natural

No desfile da Marina Bitu, na SPFW N61, os cabelos apareceram soltos, com ondas suaves, volume natural e frizz aparente. A beleza foi assinada pela equipe do projeto Beauty Art e acompanhou a coleção Abissa, inspirada nas profundezas do oceano. A proposta mostra como a textura dos fios pode ser valorizada sem a necessidade de uma finalização muito definida.

Para reproduzir o efeito no dia a dia, vale deixar o cabelo secar naturalmente ou usar um difusor em temperatura moderada, preservando o movimento. Quem tem fios lisos pode criar ondas leves com modelador, sem marcar demais as mechas. Nos cabelos ondulados, cacheados e crespos, a dica é respeitar o formato natural e evitar escovar depois de secos, para não desfazer a textura.

5. Frizz aparente dá um toque despojado ao visual

No desfile da Catarina Mina, com beleza assinada pelo beauty artist Hero Rodrigues, o frizz apareceu como parte da proposta de beleza, valorizando texturas irregulares e um acabamento menos alinhado. O resultado contrasta com os cabelos polidos e mostra como os fios arrepiados também podem ser incorporados intencionalmente ao penteado.

Para experimentar a tendência em casa, vale começar com um penteado simples, como um rabo de cavalo ou um coque, e soltar delicadamente algumas mechas com os dedos. A ideia é deixar os fios menos alinhados de propósito, sem perder completamente o formato escolhido. O resultado pode ser sutil ou mais evidente, dependendo do estilo pessoal.

Para conseguir um efeito despretensioso, a dica é não buscar uma finalização perfeita. Vale trabalhar o cabelo com as mãos e deixar algumas mechas com movimento, respeitando a textura natural dos fios. O segredo é encontrar um equilíbrio entre o aspecto desalinhado e o formato que se deseja manter.

Como escolher o penteado para a sua rotina

As referências das passarelas mostram que é possível explorar diferentes acabamentos de acordo com o estilo e a ocasião. Não é necessário reproduzir integralmente um penteado visto na semana de moda. Escolher um detalhe, adaptá-lo ao próprio cabelo e considerar o tempo disponível para se arrumar já é suficiente para renovar a produção. O importante é experimentar possibilidades e encontrar um acabamento que combine com a personalidade de cada pessoa.

Por Caroline Amorim