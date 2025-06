5 técnicas de oratória para se comunicar com confiança e clareza

Em um cenário em que se destacar profissionalmente exige muito mais do que conhecimento técnico, a capacidade de expressar ideias com clareza tornou-se essencial. A comunicação eficaz deixou de ser um diferencial restrito a algumas profissões e passou a representar uma vantagem competitiva em praticamente todas as áreas.

Para se ter uma ideia, um relatório do The Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, aponta que comunicar-se bem está entre as 10 habilidades mais importantes para os profissionais do futuro — ao lado do pensamento crítico e da inteligência emocional.

“Não importa se você vai defender um projeto na empresa ou gravar um vídeo para as redes sociais, quem sabe se comunicar tem mais chances de ser ouvido, lembrado e valorizado”, afirma a jornalista e professora Cris Moreira, que acumula mais de 30 anos de experiência em veículos de comunicação.

A seguir, ela compartilha 5 estratégias práticas para transformar a comunicação em uma aliada poderosa. Confira!

1. Conheça seu público

Pode parecer óbvio, mas, antes de qualquer coisa, pesquise sobre sua audiência e construa o seu discurso de acordo com ela. Quanto mais personalizado for o conteúdo, maior a conexão.

2. Use linguagem clara e simples

Evite usar palavras difíceis ou muito técnicas, pois elas podem confundir quem está ouvindo. Prefira uma linguagem mais simples e clara, e use exemplos ou comparações que façam sentido para o tipo de público com o qual você está falando. Isso tornará a sua mensagem mais fácil de entender e mais próxima de quem escuta.

As pausas estratégicas facilitam a absorção de informações pela plateia (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

3. Utilize pausas e variação de velocidade

As pausas estratégicas funcionam como um “respiro” para você, além de facilitar a absorção de informações pela sua plateia. Varie a intensidade, ritmo e a velocidade da fala para manter a conexão com a audiência.

4. Tenha expressão corporal

Lembre-se: o corpo fala! Por isso, mantenha sempre o contato visual com o público, se movimente de forma leve e não faça gestos que possam parecer dúbios, muito menos ofensivos. Seja natural.

5. Conte histórias

São as histórias que têm o grande poder de atrair e envolver o público. Utilize narrativas que estejam alinhadas com o seu discurso e sejam relevantes para tornar sua exposição ainda mais instigante e memorável.

“É sempre bom reforçar que oratória não é um monólogo. Ou seja, esteja sempre atento ao comportamento e reações da audiência durante a sua exposição. Estimule, sempre que possível, a participação do público para ter interação. E lembre-se de praticar sempre, para aprimorar suas habilidades de oratória e também para treinar o seu discurso. Desse modo você vai ficar muito mais seguro e confiante”, finaliza Cris Moreira.

Por Fábio Rego Barros