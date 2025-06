5 substituições alimentares para alérgicos curtirem as festas juninas

As festas juninas estão entre os momentos mais aguardados do ano, cheias de cores, danças e comidas típicas que celebram a cultura brasileira. No entanto, para quem convive com alergias alimentares, esse período pode trazer apreensão. Muitos dos pratos tradicionais contêm ingredientes que precisam ser evitados — mas isso não significa abrir mão das delícias ou da comemoração. Com o conhecimento adequado e substituições bem pensadas, é possível manter a tradição.

Pensando nisso, a professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera Jessica Felipe traz orientações e alternativas para que todos possam desfrutar das tradições com segurança e sabor.

“As festas juninas são repletas de ingredientes que podem causar reações alérgicas, como leite, glúten, ovos, amendoim e soja, presentes em diversas receitas tradicionais. Por isso, é fundamental conhecer substituições que mantenham o sabor e a textura dos pratos, sem colocar a saúde em risco”, explica a especialista.

1. Substituições para quem tem alergia ao leite

Para quem tem alergia ao leite de vaca, a dica é substituir por leites vegetais, como o de amêndoas, aveia ou coco, que conferem cremosidade e sabor às preparações. Na canjica, por exemplo, essa troca é simples e pode ser feita sem perder a essência da receita.

2. Alternativas para quem tem intolerância ao glúten

Já para quem é intolerante ao glúten, a professora sugere usar farinhas alternativas, como a de milho, arroz ou amêndoas, para preparar bolos, pamonhas e outras delícias típicas. “O milho, ingrediente base das festas juninas, é naturalmente livre de glúten e pode ser a base para muitas receitas seguras”, reforça.

Frutas secas são ótimas alternativas para substituir castanhas e amendoins nas sobremesas das festas juninas (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Soluções para quem tem alergia a ovos e oleaginosas

Alérgicos a ovos podem recorrer a substitutos como purê de maçã, banana amassada ou sementes de linhaça hidratadas, que ajudam a dar liga às massas e manter a textura. Além disso, é importante evitar o consumo de doces que levam amendoim ou castanhas para quem possui alergia a oleaginosas, substituindo por ingredientes como coco ralado ou frutas secas.

“Ter uma alergia alimentar não precisa ser sinônimo de exclusão. Com organização, informação e um pouco de criatividade, é possível manter viva a tradição das festas juninas com muito sabor, segurança e alegria”, conclui a professora.

5 dicas para festas juninas mais seguras e saudáveis

A seguir, veja dicas da professora para aproveitar as comemorações de forma inclusiva e segura:

Sempre verifique os ingredientes e evite preparações com contaminação cruzada; Opte por receitas caseiras, assim você controla melhor o que está sendo usado; Use ingredientes naturais e evite excesso de açúcar e gordura; Informe-se sobre as alergias dos convidados para prevenir riscos; Prefira frutas da estação como complemento dos pratos típicos.

Por Bianca Lodi Rieg