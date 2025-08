5 sopas ricas em proteínas para manter a massa muscular no inverno

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No inverno, manter uma alimentação equilibrada e nutritiva é essencial para preservar a saúde e a massa muscular, especialmente quando a prática de atividades físicas pode diminuir por conta das baixas temperaturas. As sopas, além de aquecerem o corpo, podem ser aliadas poderosas nesse processo quando preparadas com ingredientes ricos em proteínas e nutrientes funcionais.

A seguir, confira 5 receitas de sopas ricas em proteínas para manter a massa muscular no inverno!

Sopa de quinoa com cenoura

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 l de caldo de legumes caseiro

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a cenoura e mexa por 2 minutos para soltar sabor. Junte a quinoa, o caldo de legumes e a folha de louro. Cozinhe em fogo médio com a panela semitampada por cerca de 15 minutos, ou até a cenoura e a quinoa estarem macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a folha de louro, finalize com cebolinha e sirva em seguida.

Sopa de lentilha com carne

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 xícara de chá de lentilha

300 g de paleta cozida e desfiada

1 l de caldo de carne caseiro

1 colher de chá de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e a cenoura. Refogue por 2 minutos. Acrescente a lentilha e misture bem com os temperos. Adicione o caldo de carne e cozinhe com a panela semitampada por cerca de 20 minutos, até a lentilha ficar macia. Junte a carne desfiada e cozinhe por mais 5 a 10 minutos para incorporar os sabores. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.

Sopa de tofu com cogumelo e brócolis

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo de gergelim

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

1/2 cebola picada

1 xícara de chá de cogumelo shitake fatiado

1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes

cortado em floretes 1 l de caldo de legumes caseiro

200 g de tofu firme cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e refogue o alho, o gengibre e a cebola até dourarem levemente. Adicione o cogumelo e refogue por 3 a 4 minutos, até começar a soltar água e dourar. Junte o brócolis e o caldo de legumes. Cozinhe por cerca de 8 minutos, até o brócolis ficar macio, mas ainda firme. Acrescente os cubos de tofu, deixando cozinhar por mais 3 a 5 minutos, apenas para aquecer o tofu e incorporar o sabor. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cebolinha e sirva em seguida.

Sopa de feijão-branco com frango (Imagem: Martin Turzak | Shutterstock)

Sopa de feijão-branco com frango

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 peito de frango cozido e cortado em cubos

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cenoura cortada em cubos

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e o frango, mexendo por alguns minutos. Acrescente a cenoura e refogue por 3 a 4 minutos. Junte o feijão-branco e misture bem. Adicione o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos em fogo médio, com a panela semitampada. Sirva em seguida com o cheiro-verde.

Sopa de abobrinha com ricota e peito de frango

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 abobrinhas cortadas em cubos

cortadas em cubos 1 peito de frango cozido e desfiado

1 l de caldo de frango caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a abobrinha e refogue por 3 minutos, mexendo bem. Junte o caldo de frango e cozinhe por cerca de 10 minutos, até a abobrinha ficar bem macia. Adicione o frango desfiado e misture bem. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.