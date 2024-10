Normalmente incluída em dietas para ganho muscular e refeições balanceadas, a batata-doce é uma das raízes mais versáteis e saborosas. Além de nutritiva, sua textura e doçura natural proporcionam ótimos resultados em preparações doces que surpreendem pelo sabor. Pensando nisso, separamos, abaixo, receitas incríveis para você experimentar. Delicie-se com 5 sobremesas surpreendentes com batata-doce!

Torta de batata-doce

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de manteiga gelada cortada em cubos

1 colher de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de sal

5 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de purê de batata-doce laranja (cozida e amassada)

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

1/4 de xícara de chá de melado de cana-de-açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

em pó 1/4 de colher de chá de sal

Chantili

1 xícara de chá de creme de leite fresco gelado

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e processe até obter uma textura de farelo. Aos poucos, adicione a água gelada, uma colher por vez, até a massa começar a se unir. Retire a massa do processador, forme um disco, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Após o descanso, abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e forre uma forma de torta de 22 cm de diâmetro. Fure o fundo com um garfo e reserve.

Em seguida, em uma tigela grande, misture o purê de batata-doce, o açúcar mascavo, o leite, os ovos, o melado, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Despeje o recheio sobre a massa preparada.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 45-50 minutos, ou até que o recheio esteja firme e levemente dourado. Deixe esfriar completamente antes de decorar. Em uma batedeira, bata o creme de leite gelado, o açúcar e a essência de baunilha até obter picos firmes. Coloque uma porção generosa de chantili sobre a torta já fria. Sirva em temperatura ambiente.

Batata-doce brûlée

Ingredientes

2 batatas-doces

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de açúcar cristal para caramelizar

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e faça alguns furos com um garfo para liberar o vapor durante o cozimento. Coloque as batatas-doces em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 45-60 minutos.

Retire as batatas-doces do forno e deixe esfriar um pouco para manusear. Corte as batatas-doces ao meio no sentido do comprimento e, com uma colher, retire cuidadosamente o miolo, deixando um pouco para manter a estrutura da casca. Coloque o miolo das batatas-doces em uma tigela e amasse bem. Acrescente o creme de leite, o açúcar mascavo, o extrato de baunilha e o sal. Misture até obter um creme homogêneo.

Coloque o purê de batata-doce de volta nas cascas. Alise a superfície com uma espátula e polvilhe o açúcar cristal por cima de cada metade. Com um maçarico culinário, caramelize o açúcar até formar uma crosta dourada e crocante. Se não tiver um maçarico, coloque as batatas-doces sob o grill do forno por alguns minutos, até o açúcar caramelizar. Sirva a batata-doce brûlée ainda morna.

Pudim de batata-doce com chocolate

Ingredientes

2 batatas-doces

1/2 xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

em pó sem açúcar 1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas

1/4 de xícara de chá de xarope de bordo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

1/4 de xícara de chá de gotas de chocolate amargo

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e fure-as com um garfo. Depois, coloque as batatas-doces em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 45-60 minutos ou até estarem macias. Deixe esfriar um pouco, descasque e amasse até obter um purê bem liso.

No liquidificador ou processador, coloque o purê de batata-doce, o cacau em pó, o leite de amêndoas, o xarope de bordo, o extrato de baunilha e a pitada de sal. Bata tudo até obter uma mistura bem homogênea e cremosa. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite até atingir a consistência desejada. Divida o pudim em potinhos ou copos e leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar e ficar bem fresco. Antes de servir, decore com as gotas de chocolate amargo.

Waffles de batata-doce com iogurte (Imagem: Kabachki.photo | Shutterstock)

Waffles de batata-doce com iogurte

Ingredientes

2 batatas-doces cozidas e amassadas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

3 colheres de chá de açúcar

1 xícara de chá de iogurte natural

Raspas de 1 limão para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada, os ovos, o óleo de coco e o leite vegetal até obter uma massa homogênea. Após, em outra tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o fermento, o açúcar, a canela e o sal. Adicione os ingredientes secos aos ingredientes molhados e mexa até incorporar tudo, sem misturar em excesso.

Preaqueça uma máquina de waffles e unte-a levemente com óleo de coco. Coloque uma porção da massa na máquina e cozinhe até que os waffles estejam dourados e crocantes (geralmente de 4 a 6 minutos, dependendo da máquina). Repita o processo com o restante da massa. Coloque os waffles em um prato, adicione uma colher generosa de iogurte natural e finalize decorando com raspas de limão para dar um toque cítrico e fresco.

Sorvete cremoso de batata-doce roxa

Ingredientes

2 batatas-doces roxas descascadas, cozidas e amassadas

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de leite condensado

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o purê de batata-doce, o leite de coco, o leite condensado, o creme de leite, o extrato de baunilha e a pitada de sal. Bata tudo até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Despeje a mistura em um recipiente e cubra com plástico-filme, encostando-o na superfície do sorvete para evitar a formação de cristais de gelo. Leve ao congelador por pelo menos 4 horas, ou até que fique firme.

Retire o sorvete do congelador e deixe amolecer um pouco antes de servir, para ficar mais cremoso. Use uma colher de sorvete para fazer bolas e sirva em tigelas. Decore com folhas de hortelã para dar um toque fresco.